Comment trouver rapidement un avocat pour gérer les affaires d'une entreprise ?

Quels sont les domaines de compétences d'un avocat d'affaires ?

Un avocat d'affaires est un professionnel spécialisé dans le droit commercial et le droit des sociétés. Son expertise est sollicitée par des entreprises soucieuses de défendre leurs intérêts. Afin d'être en mesure de gérer des situations très diverses, l'avocat d'affaires dispose de plusieurs cordes à sont arc. Il peut ainsi posséder des compétences approfondies en matière de droit fiscal, de droit financier, de droit social, etc. Interlocuteur privilégié et indispensable pour les sociétés, il intervient sur différentes missions, dont :

- la rédaction de contrats et la réalisation de montages financiers ;

- la certification et la contresignature d'actes ;

- la représentation de ses clients devant la justice.

Trouver facilement un professionnel compétent avec un annuaire d'avocats

Pour les entreprises ayant besoin d'entrer en contact sans tarder avec un avocat en droit commercial , l'annuaire d'avocats constitue une solution alliant facilité et efficacité. Prenons pour exemple le site Alexia.fr : un annuaire d'avocats qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises en quête d'un professionnel du droit. Gratuit et sans engagement, le site offre la possibilité à l'internaute de demander un devis à un avocat ou simplement de lui poser une question sur un sujet qui le préoccupe. Pour les sociétés qui recherchent un avocat en droit commercial, la manière de procéder est simple. Il suffit d'indiquer la mission que l'on souhaite confier à l'avocat. Il est aussi possible d'affiner sa sélection via différents critères tels que le forfait, la région, etc.

En fonction des éléments indiqués, Alexia.fr répertorie les avocats susceptibles de vous intéresser. Outre le tarif horaire et le domaine d'intervention, le site fait figurer plusieurs éléments intéressants, dont le nombre des problèmes résolus par le professionnel ou ses années d'ancienneté. D'après les avis clients, pas moins de 95 % des utilisateurs sont satisfaits des prestations proposées par l'annuaire d'avocats Alexia.fr.

Avocats d'affaires : quels critères de sélection retenir ?

Même en recourant à un site spécialisé, trouver le bon avocat pour les affaires de son entreprise implique de prendre en compte différents éléments essentiels, parmi lesquels :

- Le domaine d'intervention de l'avocat : il existe des professionnels généralistes et des professionnels spécialisés dans une matière particulière du droit. Par exemple, un avocat en droit commercial s'occupe en priorité des actes de commerce, de l'obtention de crédits, ou encore du recouvrement des impayés et de la propriété industrielle.

- La nature de l'affaire : un avocat d'affaires peut aussi bien être sollicité pour dispenser des conseils juridiques que pour plaider en faveur de son client au tribunal.

- Le tarif pratiqué : un annuaire d'avocats s'avère très utile pour comparer les tarifs proposés par un large panel de professionnels. L'espace géographique où ils interviennent est également mentionné.

Souvent prises par le temps, les entreprises sont perpétuellement en quête de solutions qui leur simplifient la vie. Avec un annuaire d'avocats, elles ont la possibilité de contacter facilement et sans délai un spécialiste des affaires des sociétés.