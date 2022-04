Comment s’informent les acteurs de la formation professionnelle ?

Outil nécessaire au bon fonctionnement de son activité et lui garantissant une certaine efficience, une veille organisée permet le maintien de fortes performances.

Comment s’informent les organismes de formation et surtout quelle est la place des médias dans leur activité ?

Digiforma a mené son enquête auprès de 202 (OF) afin d’y répondre. Cadre de Qualiopi ou volonté d’être informés constamment des dernières évolutions du monde de la formation, les OF ont toujours eu recours à la veille.

Quels sont les canaux les plus utilisés dans le cadre d’une veille professionnelle ?

L’étude menée par Digiforma a révélé que les canaux les plus sollicités par les professionnels de la formation concernant leur veille sont les sites web. Plus de 94% des OF consultent les sites internet et notamment : Centre Inffo, Formalerte et Digiformag.

Les réseaux sociaux sont tout aussi utilisés par les OF, 91% des répondants déclarent s’en servir dans un cadre professionnel. Les réseaux sociaux principaux : LinkedIn, Facebook et YouTube. Quant aux salons professionnels, ils représentent toujours une source importante pour la plupart des acteurs de la formation : 46% des répondants y participent afin de s’informer. Les 3 salons les plus visités sont l’E-Learning expo, Carif-Oref et Learning Technologies.

Le magazine papier figure également parmi les canaux d’information les plus utilisés, plus de 43% des OF les consultent pour leur veille professionnelle, les 3 principaux étant : Digiformag, les Echos et Capital.

Les médias utilisés seulement par une partie des OF

Les médias audio comme la radio et les podcasts sont écoutés par 22% des OF dans le cadre professionnel et parmi les émissions les plus citées, nous retrouvons principalement des médias d’actualités économiques comme BFM Business, France Inter et BBC.

Quant à la télévision, elle est regardée par 18% des répondants, elle figure parmi les médias les moins consultés par les acteurs de la formation dans le cadre professionnel. Les répondants visionnent majoritairement l’actualité économique via les journaux télévisés, BFM Business et C dans l’air.

Les enjeux de la veille professionnelle pour les organismes de formation

La veille propre au secteur de la formation représente un outil important des formateurs et des organismes de formation. Qu’elle soit menée au niveau pédagogique avec le développement des derniers types de formation, au niveau sectoriel ou réglementaire pour accéder à Qualiopi par exemple, la veille comporte de nombreux enjeux pour les acteurs de la formation.

Raison pour laquelle les organismes de formation s’informent énormément dans le cadre de leur métier comme nous avons pu le constater avec les chiffres de l’étude menée par Digiforma. La pluralité des médias et des différentes sources d’information permettent la réalisation d’une veille active et efficace.

Les résultats obtenus d’une veille menée dans le secteur de la formation professionnelle met en avant les manquements dans la pédagogie d’un OF et permettent d’analyser la performance des concurrents. Suite à une veille, il est possible d’adopter certaines mesures et de rester d’actualité concernant les dernières évolutions du secteur.

Les OF ont bien cerné l’importance de la veille pédagogique et l'utilisent quotidiennement comme un outil de qualité. Compréhension des obligations soumises aux OF, être actuel et s’assurer de la pérennité de sa structure, la veille est un outil incontournable pour tous les acteurs de la formation.