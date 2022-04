Comment réconcilier performance et incertitude ?

Une nouvelle donne pour notre espace mental, qui prend de la place au point de vider nos ressources mentales à la vitesse grand V. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de changer de paradigme : plus question de QI ou de QE (quotient émotionnel), mais de WeQ.

Qu’est-ce que le WeQ ?

En quelques mots, il s’agit d’une mesure de la sagesse collective (notion développée par le Center of Creative Leadership). Les équipes disposant d’un fort WeQ sont impliquées, inclusives et participent à la recherche de solutions pour dégager de nouvelles opportunités. Pour que cela fonctionne, pas de miracles : il faut à leur tête des leaders qui ne cherchent pas à dominer l’interaction, mais sont plutôt intéressés par le dépassement et de transformer l'incertitude en opportunité.

C’est d’ailleurs la raison qui nous fait tomber en admiration devant les entreprises qui le pratiquent réellement : Ideo, Spotify, Apple ou Amazon sont souvent des exemples qu’on essaie de suivre. Mais que font-ils concrètement ? Ils ont tous introduit des processus pour garantir la qualité des interactions entre des profils d’horizons différents, comme des "silent meetings", "working backwards sessions" ou "what’s your problem workshops" pour citer quelque ‘uns.

Comment améliorer son WeQ ?

Le moment Eurêka apparaît lorsque les membres de l’équipe deviennent capables de comprendre l’intention derrière l’expression. Par exemple, lorsqu'un membre s’oppose à une décision qu’il juge risquée, en réalité il laisse s’exprimer son urgence de protection. In fine, le groupe se désengage des préjugés et encourage à développer une communication plus constructive.

Une équipe se transforme et développe son WeQ lorsqu’elle :

- reconnaît la raison derrière une résistance ou une réaction émotionnelle

- apprécie et co-construit avec quelqu’un qui représente une perspective complémentaire

- comprend l’origine des malentendus et remédie à toute interaction non-productive

- développe la confiance et favorise la sécurité psychologique

- ses membres assument leurs responsabilités sur les situations ou projets problématiques

Cela peut sembler évident, voire futile ou encore inconsistant mais demandez-vous réellement si vos équipes sont conscientes de ces enjeux ? Sont-elles prêtes à affronter le futur incertain sans affecter leur performance ?

Interrogez vos collaborateurs, vous pourriez être surpris du résultat !

Maja Caplette

Pour plus d’information sur le sujet de performance d'équipe, leadership créatif, méthodes de collaboration et d’innovation, suivez Glu Consultants et Maja Caplette.

Maja Caplette, diplomée INSEAD MBA, ingénieur d’IMT Atlantique, et de Polytechnique de Gdansk. 15 ans d’expérience managériale développée dans le secteur de l’innovation technologique en travaillant à Londres et Paris. Mentor depuis 2013 chez NUMA, Cartier Women Initiative et plus récemment responsable des comptes chez Amazon Web Services. Elle a fondé une société de conseil en management Glu Consultants.