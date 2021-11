Comment obtenir un prêt bancaire pour financer vos travaux, votre mariage ou un voyage ?

Le prêt personnel, une solution adaptée aux besoins de chacun

Des envies ou des rêves à réaliser qui trottent dans la tête, souvent remis au lendemain, et dont on sent qu'il est grand temps de les concrétiser ? Même si son épargne personnelle n'est pas suffisante pour les mener à bien, nul n'est condamné à ressasser éternellement ses envies, et ce grâce au prêt personnel. L'utilisation en bonne intelligence du crédit permet ce type de dépenses exceptionnelles.

Obtenir un prêt personnel est un processus qui se réfléchit et se prépare en amont afin de convaincre la banque. Des étapes qu'il convient de préparer soigneusement afin de mettre toutes les chances de son côté.

Le prêt projet, késako ?

Le prêt projet est destiné à la réalisation d'un projet précis, il correspond à différents critères généralement similaires, bien qu'ils puissent varier selon les organismes bancaires. Tout d'abord, vous devez disposer d'un justificatif du projet exposant ce que vous souhaitez réaliser. Son montant peut aller de 500€ à 30 000€, avec des échéances étalées entre 12 et 72 mois, soit 6 ans. Enfin, si le taux de remboursement peut être de 1%, il peut tout de même grimper jusqu'à 7%.

La clef ? Anticiper et calculer sa capacité d'emprunt

Afin de savoir quelle somme vous pouvez solliciter auprès de l'établissement bancaire, il vous faut évaluer ce que vous êtes en mesure de rembourser chaque mois. Pour ce faire, après avoir fait le total de vos revenus sur l'année, déduisez cette somme de l'ensemble des charges annuelles et des crédits déjà en cours. Le résultat obtenu est la somme théorique que vous pouvez utiliser pour épargner ou régler les échéances du crédit. Et n'oubliez pas cette règle essentielle : l'ensemble de vos crédits ne doit pas peser plus de 33% de vos revenus.

Contracter un crédit auprès d'une banque : un engagement sur la durée

Une fois le budget de votre projet fixé, il est temps de vous tourner vers plusieurs établissements financiers pour dresser un état des lieux des possibilités, et vous faire conseiller. Cette étape de réflexion est importante pour saisir les subtilités entre les différentes propositions, car le crédit vous engage généralement sur plusieurs années. Soyez vigilants, et pensez à bien comparer le taux TAEG, le taux annuel effectif global, qui synthétise la totalité du coût du prêt.

Face à votre conseiller bancaire, le projet que vous souhaitez réaliser et la réflexion sur le remboursement du crédit doivent être bien ficelés. La préparation d'un dossier complet où vos arguments sont étayés est un atout considérable pour convaincre la banque de vous accompagner. Surtout, cette préparation initiale vous permettra d'avoir toutes les clefs pour choisir la meilleure option pour l’obtention de votre crédit.