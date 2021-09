Comment monter une entreprise sans quitter son emploi ?

Traiteur à domicile : Si la cuisine est votre truc, c’est toujours une bonne idée de monter un restaurant ou de lancer un service de repas à domicile ou pour des événements. Et si vous aimez cuisiner, faire des gâteaux, cela peut être le projet parfait, car il n’exige pas un horaire précis. Par contre, vous devez être sûr de respecter votre temps avec les clients, car votre entreprise dépendra de leurs références.

Appuyez-vous sur les applications qui vous aident à coordonner vos services de livraison pour être ponctuel et pour atteindre plus de clients. N’oubliez pas non plus de vous équiper en matériel de restauration professionnelle. Pour le matériel de boucherie, vous pourrez facilement trouver vos équipements en ligne.

Utilisez votre passion ou vos compétences pour soutenir les autres. Oui, vous devez savoir dans quels domaines vous pouvez offrir des conseils et un accompagnement de valeur. Et vous devez savoir comment mesurer vos résultats.

Une astuce supplémentaire : vous pouvez trouver un partenaire pour vous aider dans les domaines qui ne sont pas votre fort, afin que vous puissiez offrir une solution plus complète à vos clients. Une autre option est de vous former.

Se spécialiser dans Google Ads : Si vous êtes impliqué dans le marketing numérique, alors votre connaissance est de l’or pur pour les professionnels indépendants et les micro-entreprises qui, dans la plupart des cas, ne gèrent pas encore la publicité en ligne. Vous pouvez commencer par offrir vos services en tant que coordinateur ou assistant de campagne sur Google Ads. Petit à petit, vous pouvez augmenter votre portefeuille de clients.

Rédacteur indépendant : De plus en plus de sites Internet engagent des rédacteurs pour développer du contenu. Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, vous pouvez vous rendre sur des plateformes de rédaction. Ce sera une bonne méthode pour trouver vos premiers clients !

Vous connaissez enfin les activités professionnelles indépendantes qui vous permettront de lancer votre entreprise sans quitter votre emploi salarié. Et le jour où votre petite affaire sera bien mise en place et qu’elle fonctionnera, vous pourrez penser à laisser votre emploi pour vous y consacrer pleinement !