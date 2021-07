Comment former ses commerciaux ?

Un manque crucial de bons vendeurs

Il est difficile aujourd'hui pour les entreprises de recruter de bons commerciaux. Près de 100 000 postes publiés ne sont pas pourvus chaque année. Dans la pratique, on constate une véritable guerre des talents, avec un nombre élevé d'offres d'emploi et un manque flagrant de candidats à ces postes. Ainsi, les commerciaux figurent parmi les profils les plus recherchés, à égalité avec les développeurs.

Dans la pratique, les entreprises peinent surtout à trouver de bons candidats. Les métiers de la vente sont encore largement dévalorisés en France et souffrent d'une image négative. Les meilleurs étudiants s'en détournent donc et ne veulent pas embrasser la profession de commercial. La solution pour les entreprises pourrait bien résider dans la mise en oeuvre à l'interne de la formation commerciale nécessaire au développement de leur secteur vente.

A quels problèmes les entreprises doivent-elles faire face ?

Les entreprises font aujourd'hui un constat sans appel : la plupart des commerciaux ne maîtrisent pas les fondamentaux de la vente. Deux commerciaux sur trois sont mal formés et ce problème ne concerne pas que les débutants. Il existe certes en France des écoles de management, mais aucune ne délivre vraiment une formation de vente digne de ce nom.

Autre aspect du problème, les commerciaux constituent une population volatile, ce sont souvent des collaborateurs qui quittent leur poste au bout d'un an. C'est pourquoi les entreprises hésitent à investir dans ce type de personnel, de sorte que les commerciaux ne sont pas davantage formés sur le terrain.

Enfin, on constate que la plupart des formations pour manager commercial disponibles sur le marché sont de piètre qualité, peu adaptées au public visé. Les entreprises qui veulent améliorer leur chiffre d'affaires n'ont pourtant pas le choix : elles doivent investir dans la formation de leurs collaborateurs !

Pourquoi choisir Uptoo pour la formation des commerciaux ?

Uptoo révolutionne la formation de commerciaux avec des programmes ciblés sur les besoins des professionnels de la vente, qui s'appuient sur un bilan des performances et des compétences, de manière à identifier les axes de progression. Les formations Uptoo sont courtes et personnalisées. Elles sont encadrées par des experts de la vente, eux-mêmes anciens professionnels du secteur.

Uptoo forme plus de 10 000 commerciaux par an, partout en France, et a accompagné des entreprises comme Canal+, SFR ou le Crédit Agricole dans leur développement. Les formations prennent la forme d'un e-learning ludique de plusieurs semaines.

Vous souhaitez former vos collaborateurs aux techniques de vente performantes ? N'hésitez pas à vous adresser à Uptoo.