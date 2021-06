Comment effectuer la gestion de la paie ?

En quoi consiste la gestion de la paie ?

La gestion de la paie consiste à calculer le montant des rémunérations auxquelles ont droit les salariés de l'entreprise et à leur verser leur salaire en temps et en heure. Il s'agit néanmoins d'une opération plus compliquée qu'un simple calcul. Le gestionnaire doit en effet veiller à la conformité réglementaire du processus, à la sécurisation des données et du versement effectué, à la justesse des montants, tout comme au respect de la périodicité. Pour le calcul de la paie , vous trouverez plus d'informations en ligne, par exemple sur le site Editions-législatives.fr. Dans les petites entreprises, il est envisageable de procéder à une gestion manuelle, mais cette manière de procéder est de plus en plus rare et la plupart des entreprises ont recours à des solutions SIRH, qui informatisent et automatisent les procédures HR.

Gestion de la paie : des points importants à prendre en compte

La gestion de la paie est l'un des domaines des RH les plus impactés par les changements sociaux et les décisions politiques. On peut citer aussi la tendance à la dématérialisation des bulletins de paie au profit de supports numériques. Dans ce contexte, le recours à un logiciel RH d'entreprise ou basé dans le cloud constitue une avancée majeure, en permettant aux services de sécuriser les processus et de s'assurer de leur conformité aux règles en vigueur. Ainsi, une fiche de paie, qu'elle soit physique ou dématérialisée, doit comporte les informations suivantes : les coordonnées du salarié et celles de l'employeur, le montant du salaire, les cotisations versées, le montant du salaire net à payer et du salaire net imposable. Les logiciels SIRH comprennent généralement un outil destiné à la gestion de la paie, qui est mis à jour régulièrement pour s'adapter à la législation en vigueur.

La paie : une source de conflits

Mieux vaut prévoir une gestion de paie qualitative, qui puisse satisfaire aussi bien l'employeur que le salarié, et surtout, éviter les conflits. Le salaire est souvent une source de crispation au sein de l'entreprise. C'est le cas lorsque le dossier du salarié n'est pas à jour, ce qui peut entraîner des erreurs en cascade, avec un impact sur le salaire et la rédaction des fiches de paie. De plus, comme nous le disions, l'entreprise doit veiller aux informations confidentielles qui figurent sur la fiche de paie et donc utiliser un logiciel offrant suffisamment de sécurité et répondant aux normes informatiques actuelles concernant le cryptage et l'accès aux données. L'employeur doit dans tous les cas utiliser une procédure suffisamment cadrée pour pouvoir prouver qu'il a bien versé le salaire.