Comment créer des visualisations avec un tableau en ligne ?

Qu'est-ce qu'un tableau blanc interactif ?

Les logiciels de tableau blanc interactif offrent un espace de conception partagé, singulier et ouvert. Les collaborateurs peuvent simultanément effectuer des modifications et partager du contenu depuis leurs appareils respectifs.

Comme son nom l'indique, un outil de tableau blanc interactif ressemble souvent à un tableau blanc physique. A la différence près que les tableaux en ligne sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de représenter visuellement ses idées, notamment des choix de couleurs, de formes, d’images et de modèles.

Cet outil de collaboration est incroyablement flexible, et les entreprises peuvent facilement en utiliser un pour une myriade d'objectifs. Les cas d'utilisation les plus courants de ce type de logiciel sont, entre autres, la gestion de projet, la visualisation du flux de travail et les séances de brainstorming.

Comment utiliser un tableau en ligne ?

Les tableaux blancs interactifs n'ont pas de cas d'utilisation fixe, et sont donc très flexibles. Tout type d'équipe peut potentiellement créer un tableau en ligne. Cependant, voici quelques fonctionnalités communes pour créer des visualisations effectives.

Dessin à main levée

La caractéristique principale des tableaux blancs interactifs est la possibilité pour les utilisateurs de dessiner à main levée. La plupart des tableaux blancs numériques permettent aux utilisateurs de modifier leur outil de dessin en proposant différentes largeurs de pinceau, textures et couleurs. Le dessin à main levée est la pierre angulaire d'un tableau blanc en ligne.

Ressources prêtes à l'emploi

La majorité des solutions de tableau blanc fournissent des ressources prédéfinies que les utilisateurs peuvent utiliser sur un canvas, notamment des formes, des images et des émojis. Les ressources prédéfinies sont utiles pour permettre aux utilisateurs de représenter rapidement une idée sur un canvas sans avoir à la dessiner eux-mêmes.

Chat en temps réel

Certains tableaux blancs collaboratifs sont principalement destinés à faciliter la collaboration simultanée à distance, par opposition à la collaboration dans un même lieu. Les solutions à distance proposent souvent un chat en temps réel auquel les membres de l'équipe peuvent accéder en utilisant le même canvas. Cela permet aux équipes distantes de communiquer par texte tout en utilisant le tableau blanc.

Différents modèles à disposition

Certains tableaux blancs sont livrés avec des modèles préétablis pour des types spécifiques de tableaux ou de diagrammes, notamment des cartes heuristiques, et des cartes de récits d'utilisateurs. Les modèles sont utiles pour fournir le cadre d'exercices de brainstorming spécifiques ou de techniques de planification de projet.

Partage d'écran

Quelques tableaux blancs numériques incluent également des fonctions de partage d'écran dans leur offre. Les utilisateurs peuvent exploiter cette fonctionnalité pour partager des informations à partir d'une application ou d'un navigateur avec leurs coéquipiers sans quitter le tableau blanc.

Mind Maps

Les Mind Maps sont une technique bien connue pour créer, gérer et visualiser différentes idées. L'avantage de faire une Mind Map sur un tableau en ligne est que vos cartes ne sont pas limitées au texte. Vous pouvez combiner tout le contenu de votre tableau en une carte heuristique multimédia sans aucune limite.

Si vous planifiez votre prochain événement marketing ou si vous souhaitez mettre en place un mode de travail plus agile, n’hésitez pas à recourir à un tableau en ligne !