Comment bien choisir son crédit en ligne ?

1. Bien définir votre projet

C'est sans doute l'étape la plus importante. Obtenir un crédit en ligne est une opération courante et extrêmement accessible. Avec les prêts personnels dits non affectés, il n'est même plus nécessaire de fournir des justificatifs de dépenses. Vous sollicitez un montant pouvant aller jusqu'à 50 000 € et en quelques jours, votre compte bancaire est crédité.

Avec le crédit en ligne, obtenir un prêt est devenu extrêmement simple. Seulement, si vous n'avez pas une idée précise du devenir de ces liquidités, il vaut mieux éviter de les solliciter.

Prenez quelques minutes pour bien planifier votre projet. Cherchez-vous à emprunter pour réaliser des travaux ? Effectuer un voyage ? Réaliser des études ? Acheter une voiture ? À chaque fois, il est nécessaire d’évaluer les répercussions d’un emprunt sur le long terme. Et surtout, de déterminer si vous en avez réellement besoin.

2. Planifier vos remboursements

Même sur internet, une phrase est systématiquement écrite en gras : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.". Ces propos ne sont pas à prendre à la légère.

Avant même de frapper à la porte d'un établissement bancaire, mettez de l'ordre dans vos finances. Quel est le montant que vous êtes réellement en mesure d'allouer pour rembourser vos dettes ? Idéalement, ce dernier ne devrait pas représenter 33 % de vos revenus. Et plus la fraction est basse, mieux c'est.

Pour réduire le montant de votre emprunt, n’hésitez pas à utiliser une partie de votre épargne. De même, recherchez des sources de financement alternatives comme des bourses, des aides de l’État, du crowdfunding, etc. Ou alors, revoyez vos ambitions à la baisse.

Une fois cette étape passée, vous aurez une vision précise de vos besoins financiers réels. Plus important encore, vous saurez exactement combien vous pouvez dépenser chaque mois dans le remboursement de vos créances.

3. Prendre le temps de lire les conditions d'emprunt

Le crédit en ligne le moins cher n'est pas toujours le plus avantageux. Au lieu de vous ruer vers le tarif le plus attractif, prenez le temps de comparer les propositions.

- Est-ce que les devis A et B incluent tous les deux une assurance emprunteur ?

- Les mensualités affichées comprennent-elles le Taux annuel effectif global (TAEG) ?

- Est-il possible de reporter une ou plusieurs mensualités ?

- Le taux d'intérêt est-il dans la moyenne ? Peut-il être renégocié par la suite ?

- Qu'en est-il de l'assistance client offert par la compagnie ?

- En cas de non-remboursement, que risquez-vous ?

Parfois, un prix trop bas peut cacher de très mauvaises surprises. Au moment de souscrire à un crédit en ligne, assurez-vous d'avoir lu et compris chaque clause du contrat.