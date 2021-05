Comment bien choisir sa mutuelle d’entreprise ?

Pourquoi souscrire une mutuelle d’entreprise ?

Si l'importance d'une mutuelle collective ne peut pas être niée, c’est en premier lieu en raison de son caractère obligatoire. Depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise doit mettre à la disposition des salariés une complémentaire santé. Des règles strictes encadrent ce choix pour les entrepreneurs, en laissant toutefois une liberté complète en ce qui concerne le choix du prestataire. La loi a prévu pour cela des clauses devant figurer dans le contrat dit solidaire et responsable. Elles correspondent au panier de soins de base qui comprend la prise en charge intégrale du ticket modérateur, une couverture complète pour tout forfait hospitalier journalier (18 euros par jour), un remboursement de 125 % par rapport à celui de la sécurité sociale pour les frais dentaires, ainsi qu’un forfait bisannuel allant de 100 à 200 euros selon les situations pour les frais d’optique.

Les critères à prendre en compte

Le choix d’une bonne mutuelle d’entreprise est un moyen de valoriser les salariés. C’est aussi un argument pour attirer des talents et devancer les employeurs concurrents. Pour les entrepreneurs, il est donc utile de ne pas faire du coût de la mutuelle le seul critère à prendre en considération. Il faut remarquer néanmoins qu’un prix bien négocié permet à l’employeur d’augmenter sa participation, ce qui constitue un avantage pour les salariés. Les garanties fournies par la mutuelle sont à observer en priorité ici. Les pôles de dépenses les plus coûteux sont à regarder de près, notamment les frais dentaires et optiques, mais aussi le remboursement en cas d’hospitalisation. Les contrats suivant les minima légaux, bien que peu chers, sont en général à éviter. Les garanties complémentaires (assistance à domicile, garantie invalidité, prime de naissance, etc.) et l’extension aux ayants-droit sont des options intéressantes qui peuvent convaincre un profil recherché de rejoindre une entreprise en particulier.

Quelles sont les autres obligations légales ?

Le choix d’une mutuelle d’entreprise s’accompagne d’obligations légales à respecter pour l’employeur. Celui-ci doit informer les salariés des conditions proposées et financer au minimum la moitié de leurs cotisations mensuelles. Une gestion des demandes de dispense est à effectuer pour les employés qui décident de refuser la mutuelle proposée par l’entreprise. Enfin, la portabilité des droits à l’assurance complémentaire obligatoire doit être assurée.

Tout employeur doit bien réfléchir au moment de choisir sa mutuelle d’entreprise. Pour cela, il est recommandé de réaliser une étude démographique des salariés. Les résultats pourront être fournis à chaque mutuelle contactée afin de profiter d’offres personnalisées au meilleur tarif.