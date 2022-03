Colombus Consulting se rapproche de Tempo & Co

Labelisé B Corp et œuvrant sous le statut d’ "entreprise à missions" depuis 2021, Colombus Consulting cumule vingt années d’engagement pour le bien-être des salariés et un monde plus solidaire et responsable. Son rapprochement avec Tempo & Co lui permet de proposer un accompagnement complet dans le domaine des ressources humaines, alliant des expertises en management du capital humain, transformation et performance de la fonction RH, SIRH et digital, nouveaux modes de travail, transformation de l’entreprise et conduite du changement.

Elsa Cuisinier, présidente de Colombus Consulting, indique vouloir "un processus d’intégration en douceur" qui tiendra compte de "la culture de l’entreprise qui les rejoint". Afin de "concrétiser leurs synergies", elle estime qu’il est primordial de laisser aux équipes le temps "d’apprendre à travailler ensemble". Sophie Rozet, présidente de Tempo & Co et devenue associée Colombus Consulting se dit "très heureuse de rejoindre un collectif et une entreprise qui portent haut l’humain".

Grâce à cette alliance stratégique, le cabinet Colombus Consulting vise un positionnement unique et singulier sur le marché.