Colis Privé livré finalement à bon port chez CMA CGM

Finalement pas d’entrée sur Euronext pour Colis Privé, groupe B2C de livraison de colis à domicile, mais une prise de contrôle par un corporate : le transporteur maritime CMA CGM. Présidée par Rodolphe Saadé, la compagnie maritime d’affrètement prend le gouvernail de ce concurrent privé de La Poste (Colissimo et Chronopost), jusqu’ici propriété de Hopps Group, en mettant la main sur 51 % de son capital. L’armateur marseillais renforce ainsi la panoplie de services proposée par sa filiale logistique Ceva Logistics dans l’e-commerce et le dernier kilomètre.

Doper la présence de sa filiale en matière d’e-commerce pour CMA CGM

Une nécessité stratégique, compte tenu du boom du e-commerce sur lequel opère déjà Ceva Logistics en D2C (Direct to Customer) ; B2B (business to business) et B2C (business to consumer). Selon les chiffres clés du e-commerce établis par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) pour 2021, le secteur e-commerce, produits et services, a atteint 112,2 milliards d’euros en 2020. Les ventes sur Internet ont progressé de 8,5 % par rapport à 2019, contre 13 % par an en moyenne sur les quatre dernières années. Colis Privé cible justement les particuliers en proposant des solutions de livraison adaptées aux besoins du e-commerce, avec des services de livraison en J+1 et J+2. En France, la société compte près de 200 clients, parmi lesquels figurent des leaders du secteur comme Amazon, Alibaba ou Veepee. Elle s’appuie en outre sur environ 3 100 livreurs, au sein d’un réseau constitué de 4 hubs et de 101 agences disséminées sur tout le territoire. Sans compter les pays où Colis Privé souhaite se développer incluant la Belgique, le Luxembourg et le Maroc.

Sortir de l’impasse pour Hopps Group

Malgré un chiffre d’affaires d’environ 270 millions d’euros et un Ebitda de 27 millions d’euros, les projets de développement de Colis Privé auront subi des vents contraires à plusieurs reprises. Après avoir renoncé à son IPO (pour Initial Public Offering) cet été, Colis Privé a ensuite parié sur les bons offices du SPAC (pour Special Purpose Acquisition Company) français spécialisé dans la tech, DEE Tech, pour booster son développement notamment à l’international, en entrant sur Euronext. Mais la rupture des négociations entre Hopps Group et le SPAC lancé par Marc Menasé, Michaël Benabou et Charles-Hubert de Chaudenay a été annoncée le 28 janvier. Pour autant, le SPAC ne repart pas les mains vides : dans le cadre du dénouement de leur relation, il a perçu une indemnité transactionnelle de 8,5 millions d’euros.

