Coblence attire une associée en droit social

Coblence avocats, qui avait déjà renforcé ses départements fiscal et corporate, accueille une cinquième associée au sein de sa pratique de droit du travail avec l’arrivée de Myrtille Lapuelle. Elle permettra également à l’équipe corporate de développer son activité transactionnelle smidcap.

Forte de plus de dix-huit ans d’expérience en droit du social, Myrtille Lapuelle intervient en conseil et en contentieux auprès d’entreprises françaises et internationales dans la gestion de leurs relations individuelles et collectives de travail. Avec son savoir-faire spécifique à la mise en œuvre de projets de restructuration et en fusions-acquisitions, elle accompagne ses clients de la phase d’audit et la planification stratégique jusqu’à la réalisation de ces opérations. À ce titre, elle a récemment conseillé la plateforme Docebo sur les aspects sociaux de l’acquisition du leader mondial de la formation ForMetris et le fonds d’investissement Capza sur les aspects sociaux de l’acquisition de Time for Growth. Avocate depuis 2003, elle a exercé chez White & Case, Eversheds et Wragge & Co avant de devenir counsel chez McDermott Will & Emery en 2013 puis associée chez Eversheds Sutherland en 2019. Membre du bureau d’Avosial, syndicat des avocats d’entreprises en droit social, elle est titulaire d’un DESS de juriste international et d’une maîtrise en droit des affaires de l’université des sciences sociales de Toulouse.

Créé en 1984, Coblence Avocats compte aujourd’hui 45 avocats dont 13 associés. L’enseigne, qui se consacre au droit des affaires, propose une offre recouvrant le corporate, la fiscalité, le droit social et le droit des dirigeants, la propriété intellectuelle, le droit du numérique, le droit de l’immobilier et de la construction, le droit des entreprises en difficulté et les restructurations ainsi que le contentieux des affaires.

