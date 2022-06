CoachHub lève 200 millions de dollars

En 2021, CoachHub effectuait deux acquisitions: la plateforme française MoovOne et le principal fournisseur autrichien Klaiton Coaching. Après un premier tour de table de 80 millions de dollars en septembre dernier, cette série C de 200 millions de dollars porte à présent le financement total de l’entreprise à 330 millions de dollars.

Le marché du coaching digital en forte hausse

Ce développement arrive alors que le secteur de la formation en entreprise connaît une forte croissance. Le coaching digital devrait en effet être multiplié par 100. Selon la récente enquête mondiale sur les RH réalisée par CoachHub, le coaching joue un rôle de plus en plus important dans les stratégies de développement des personnes : "Alors que les lieux de travail continuent de s'adapter à la nouvelle normalité des modèles hybrides, les dirigeants ont besoin d'un soutien individuel pour stimuler la performance, l'engagement et la motivation des employés, tout en gardant le bien-être au premier plan", explique Matti Niebelschuetz, cofondateur de CoachHub.

Le coaching digital est prisé pour son aspect pratique et son accessibilité. L’offre de CoachHub associe l’intelligence humaine et l’IA afin de mettre en relation les collaborateurs avec leur coach, tout en favorisant la création d’une bibliothèque de contenus pour optimiser leur parcours d'apprentissage. "En tant qu'entreprise qui cherche à démocratiser l'accès à un coaching de qualité, la mission de CoachHub est alignée avec notre stratégie d'investissement responsable. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour les aider à accomplir leurs ambitions mondiales." témoigne Harold Boël, CEO de Sofina.

La conquête de l’international

Créé il y a seulement trois ans, CoachHub connaît une croissance rapide et ce dernier tour de table accélèrera son expansion à travers le monde. L’entreprise prévoit donc d’augmenter ses effectifs et passer de 850 collaborateurs à 1000 d’ici la fin de l’année. La start-up couvre toutes les grandes économies mondiales et travaille avec des entreprises multinationales comme Saint-Gobain, Kering, Schneider Electric, Vinci, Danone, Toyota, LVMH, L'Oréal, ou encore Engie."Le secteur de la formation et du développement connaît une transformation profonde, notamment via la digitalisation et la personnalisation des services. La plateforme digitale de CoachHub vise à offrir une expérience de coaching sur mesure aux employés de tous niveaux pour le développement de leur carrière", déclare Yanni Pipilis, Directeur associé de SoftBank Investment Advisers.

E.G.