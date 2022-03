CNP Assurances acquiert 7 600 logements pour 2,4 milliards d'euros

Pour le groupe CDC Habitat, cette opération permet de maintenir le rythme de production dynamique de logements impulsé par les deux plans de relance, annoncés en 2020 et 2021, qui génèrent en moyenne plus de 20 000 livraisons de logements par an et participent au soutien de l’économie dans les territoires. Elle constitue également une nouvelle étape du développement d’Ampère Gestion, gestionnaire de la société Lamartine créée pour cette opération.

Important, performant...

Le portefeuille offre une exposition aux marchés immobiliers français les plus tendus : 50 % des logements sont situés en Ile-de-France à proximité des réseaux de transports structurants, le solde est implanté dans les principales métropoles françaises. Plus de la moitié des opérations est constituée d’immeubles neufs conformes aux normes les plus récentes. "La création de Lamartine constitue une nouvelle preuve de la capacité d’Ampère Gestion à structurer des fonds résidentiels de grande ampleur intégrant pleinement les impératifs de responsabilité sociale et environnementale, indique Nathalie Caillard, directrice générale d’Ampère Gestion. Ce nouveau fonds permet de répondre aux besoins de logements dans les zones les plus tendues, tout en assurant aux investisseurs des revenus réguliers et indexés sur l’inflation."

Ce portefeuille a été constitué sur la base de critères environnementaux et sociaux exigeants à travers des performances environnementales et énergétiques élevées et un positionnement locatif abordable au travers de logements intermédiaires (30 % du portefeuille) et de logements libres aux loyers adaptés. Au-delà de la qualité des immeubles, la gestion du patrimoine pourra s’appuyer sur la plateforme et le savoir-faire des équipes de CDC Habitat qui restera durablement actionnaire à hauteur de 15 %. "Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe CDC Habitat de proposer des solutions d’investissement ‘‘clés en main’’ dans le logement à des institutionnels comme CNP Assurances, assureur et investisseur responsable dont nous partageons les valeurs. Elle témoigne de la capacité de CDC Habitat à constituer et à gérer un portefeuille de qualité, attractif pour des investisseurs et exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale" souligne Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat.

et durable...

CNP Assurances et CDC Habitat s’inscrivent dans une démarche d’investissement socialement responsable exemplaire : le fonds est classé en article 9 au titre du Règlement européen "Sustainable Finance Disclosure Regulation" et poursuit donc des objectifs d’investissement durable portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les inégalités d’accès au logement. CDC Habitat a été accompagné dans cette opération par JLL, Natixis Partners et par les Cabinets Gide et BCLP.

AC