CMS s’implante en Norvège

Poursuivant son expansion mondiale et européenne, CMS ajoute la Norvège à la liste des juridictions dans lesquels il s’est installé. Il s’associe avec le cabinet norvégien Kluge sous la nouvelle enseigne CMS Kluge qui réunit 153 professionnels. Le géant européen compte à ce jour 79 bureaux dans 44 pays et plus de 5 000 avocats dans le monde.

CMS Kluge interviendra dans le secteur des énergies, plus particulièrement des énergies renouvelables, ainsi que dans celui des nouvelles technologies, notamment dans le cadre d’opérations de M&A. L’accompagnement dans la mise en place de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et dans une transition vers le zéro carbone et l'énergie propre constituera également l’une des forces de la nouvelle structure pour l'alliance CMS. Les clients du réseau de cabinets profiteront ainsi de cette présence sur le marché local norvégien, très orienté vers l’exportation, tandis que ceux de Kluge bénéficieront du savoir-faire international apporté par CMS, notamment concernant les questions transfrontalières. Toujours en cours, l’intégration de l’enseigne norvégienne au sein de l’alliance devrait être finalisée d’ici le mois d’octobre.

Léna Fernande