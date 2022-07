CMS Francis Lefebvre promeut sept avocats

Au sein du cabinet d’avocats d’affaires CMS Francis Lefebvre, ils sont sept à accéder au rang de counsels : Fanny Gout, Corinne Baron-Charbonnier, Clémence Darné-Lajoux, Céline Pasquier, Alexis Bernard, Aliénor Fèvre et Alexandre Chazot. Le cabinet compte désormais 78 counsels pour un total de 425 avocats dont 115 associés en France.

En droit social

Depuis 2008, année où elle rejoint le cabinet, Fanny Gout intervient en droit du travail et en droit de la sécurité sociale en conseil comme en contentieux. Experte des aspects sociaux des opérations de restructuration, de la durée et de l’aménagement du temps de travail, elle défend aussi ses clients lors de contentieux de la sécurité sociale en matière d’Urssaf, de négociations de départ de cadres dirigeants, de gestion des risques psychosociaux et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Elle est diplômée en droit et pratique des relations de travail ainsi qu’en protection sociale de l’université de Montpellier.

Corinne Baron-Charbonnier intervient quant à elle en matière de droits collectifs et individuels du travail. Elle assiste des entreprises ainsi que des groupes nationaux et transnationaux dans la mise en place de leurs institutions représentatives du personnel, à l’occasion d’opérations de transformation en société européenne ou dans leurs relations collectives de travail au quotidien. Diplômée en droit social de l’université Panthéon-Sorbonne, elle rejoint CMS Francis Lefebvre en 2014 après avoir exercé chez LCG Avocats, Cournot Association d'Avocats et Kalone Avocats. Elle est également formatrice en droit du travail et de la sécurité sociale chez Francis Lefebvre Formation.

En droit fiscal

Clémence Darné-Lajoux est une spécialiste de la fiscalité des entreprises, ce qui lui permet d’accompagner les PME, les ETI et les grands groupes lors de la mise en place de leur stratégie fiscale et de leurs projets de restructuration ou de croissance externe. Elle conseille également les dirigeants et chefs d’entreprise en matière de fiscalité patrimoniale (détention, transmission ou cession de leurs entreprises). Elle a obtenu un master en droit fiscal de l’université Panthéon-Sorbonne et un diplôme universitaire en langues et civilisations de l’université Jean Monnet. Clémence Darné-Lajoux a intégré le cabinet en 2019 après un début de carrière chez EY Société d’Avocats.

Céline Pasquier travaille aux côtés de groupes internationaux, tant en conseil qu’en contentieux, gérant les aspects fiscaux de leurs opérations. C’est une experte des prix de transfert. Elle s’est spécialisée en matière de prévention et de règlement des différends fiscaux internationaux. Elle accompagne à ce titre des groupes dans la sécurisation de leur politique fiscale et notamment de prix de transfert. Céline Pasquier a fait un master en fiscalité de l’entreprise de l’université Paris-Dauphine. Elle commence directement sa carrière chez CMS Francis Lefebvre en 2013.

Alexis Bernard est un spécialiste de la fiscalité internationale et notamment des prix de transfert. Avant d’intégrer le cabinet en 2019, il a travaillé pendant sept ans en qualité d’expert en prix de transfert chez Taj et a participé à la création ainsi qu’au développement des départements prix de transfert de Bird & Bird et de BDO Avocats. Il est titulaire d’un certificat international en corporate finance de HEC Paris et d’un master en stratégie fiscale des entreprises de l’université Nice Sophia Antipolis.

Deux autres départements

Au sein du département droit commercial, Aliénor Fèvre pratique son activité auprès de sociétés de toute taille et de toute nationalité qui appartiennent le plus souvent au secteur industriel. Elle a su développer, avec le temps, un savoir-faire en droit commercial international et de façon plus spécifique des compétences en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Elle est titulaire d’un master en droit des affaires, d’une double maîtrise en droit français et common law de l’université Panthéon-Assas et d’un bachelor of civil law de la University College of Dublin en Allemagne. Elle exerce pour CMS Francis Lefebvre depuis 2012. En parallèle de ses activités d’avocat, elle a enseigné en contract law à l’INSEEC Business School pendant un an.

Du côté de l’équipe banque et finance, Alexandre Chazot travaille sur des opérations de financement structuré et de financement corporate, tant en France qu'à l'étranger. Il conseille des banques et des établissements de crédit, ainsi que des emprunteurs corporate et des fonds d'investissement. Il a fait des études en droit des affaires de l’université Dauphine et en droit et management international de HEC Paris. Il rejoint CMS Francis Lefebvre en 2012 avant de quitter la structure cinq ans après pour exercer chez Jones Day puis de regagner CMS en 2019.

Anaëlle Demolin