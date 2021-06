CMS Francis Lefebvre promeut dix counsels

Par un vote de l'assemblée plénière, les associés du cabinet parisien CMS Francis Lefebvre Avocats ont nommé dix de leurs avocats au rang de counsels. Au sein du département fiscal, sont promus : Sebastian Boyxen, Ambroise Lecoeur, Mary Lédée, Vanessa Mougeolle et Thierry Viu. Dans le département juridique sont promus : Guillaume Bouté en restructuring, Véronique Bruneau Bayard en corporate et fusions-acquisitions, Thomas Carenzi en droit public, François Gilbert en doctrine juridique ainsi qu’Eleni Moraïtou en droit de la concurrence et droit européen. La structure compte désormais 79 counsels pour un nombre total de 450 avocats dont 117 associés.

Cabinet d’affaires international, CMS Francis Lefebvre Avocats est implanté à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Il est également membre de l'alliance CMS qui réunit plus de 4 800 avocats, et ce, dans 70 bureaux répartis dans une quarantaine pays à travers le monde, auxquels s’est récemment ajoutée la Norvège. Spécialisé en droit fiscal, droit des affaires et droit du travail, CMS Francis Lefebvre Avocats assiste des groupes français et internationaux ainsi que des banques d’affaires, des établissements financiers et des fonds d’investissement. En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires de 183,9 millions d’euros.

Léna Fernandes