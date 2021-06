Clyde & Co renforce sa pratique arbitrage international

Présent à Paris depuis vingt-cinq ans, Clyde & Co y réunit plus d’une trentaine d’avocats. Avec la promotion de Sophie Grémaud, la firme internationale compte désormais 5 counsels aux côtés des 11 associés. Cette nommination consolide l'équipe d'arbitrage international du cabinet qui avait accueilli deux nouveaux associés en octobre dernier.

Sophie Grémaud assiste les sociétés françaises et étrangères ainsi que des États lors de litiges internationaux devant les tribunaux arbitraux et les juridictions françaises. Experte de l’arbitrage international et du contentieux, elle intervient principalement pour les affaires de risques industriels ou politiques, de responsabilité des dirigeants et de responsabilité civile professionnelle, mais aussi dans le cadre de fraudes. À ce titre, elle a développé un savoir-faire particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Son savoir-faire recouvre les secteurs de l’art, des nouvelles technologies, de l’assurance et de la réassurance. L'avocate a commencé sa carrière chez Clyde & Co en 2013 en tant que collaboratrice puis a été promue collaboratrice senior en 2018. À présent counsel, elle est également membre de la Commission d'arbitrage et du Comité d'arbitrage du Cefarea-Arias France. Inscrite aux barreaux de Paris et de New York, elle est titulaire d'un LL.M. de la Cornell Law School, d'un master de droit du commerce international de l'université de Panthéon-Sorbonne et d'une double maîtrise en droit anglais et français du King’s College London et l'université Panthéon-Sorbonne.

Léna Fernandes