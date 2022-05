Clyde & Co promeut une avocate au sein de son équipe assurances

Avec l’association d’Olga Jefremova à Clyde & Co, le cabinet vient étoffer son équipe assurances présente à Paris. Experte en droit des assurances maritimes (cargaison et marchandises, corps de navires et risques de guerre) et non maritimes, l’avocate conseille et représente les clients en français, en anglais et en russe devant les tribunaux et les instances arbitrales, ainsi que dans le cadre de la résolution alternative des litiges. Elle les assiste également pour des litiges multijuridictionnels. Sa pratique ? L’ensemble des aspects de l'activité commerciale, à savoir la vente et la distribution, le transport et la logistique, la responsabilité du fait des produits défectueux et les risques industriels. Sa nomination "s’inscrit parfaitement dans la dynamique de développement du bureau parisien", déclare Gildas Rostain, responsable de la pratique assurances et transports du bureau de Paris.

Olga Jefremova a commencé sa carrière en tant qu’administrateur des ministres avant d’être admise au barreau de Paris en 2006. Elle décide ensuite de rejoindre Clyde & Co et d’y rester jusqu’à aujourd’hui. L’avocate a obtenu un LL.M en droit international et comparé des affaires à l’université Guildhall de Londres et un DEA en droit international privé de l'université de Strasbourg.

Anaëlle Demoli