Clyde & Co ouvre un bureau à Vancouver

Le cabinet international Clyde & Co étend un peu plus sa présence au Canada par l’ouverture prochaine d’un bureau à Vancouver. Présent dans le pays depuis 2011, à la suite de sa fusion avec le cabinet en assurance Nicholl Paskell-Mede, Clyde & Co s’est établi à Montréal et à Toronto. Depuis, la structure intervient pour le compte d’assureurs nationaux et internationaux, en particulier ceux présents sur le marché londonien. L’ouverture d’un troisième bureau, qui résultera de son opération de fusion avec SHK Law Corporation le 1er juillet prochain, lui permettra d’étendre sa présence dans l’ouest du Canada.

Basé à Vancouver, le cabinet SHK est spécialisé dans le droit des assurances, de la construction et des litiges. Les 18 avocats du cabinet, dont six sont associés, se consacrent plus particulièrement aux erreurs et omissions d’assurance, à la responsabilité professionnelle des administrateurs et des dirigeants, à la responsabilité des produits et aux litiges commerciaux et de construction. Ils fournissent des conseils aux architectes, ingénieurs, actuaires, courtiers d’assurance ainsi qu’aux propriétaires, aux entrepreneurs et à leurs assureurs. L’équipe travaille avec des assureurs canadiens et londoniens.

"Cette fusion est la prochaine étape cruciale de notre stratégie de croissance en Amérique du Nord, après une période de consolidation. La fusion avec SHK nous permet non seulement d’être présents sur le terrain et de travailler en étroite collaboration avec les assureurs de l’ouest canadien, mais aussi d’approfondir notre offre en matière de construction dans une région où le secteur des infrastructures est florissant et où les ressources naturelles sont abondantes", réagit Carolena Gordon, associée et présidente du Conseil d'adminisation Amérique du Nord et du Conseil d'administration canadien de Clyde & Co.

Le nouveau bureau sera dirigé par Craig Wallace, associé du cabinet SHK et futur associé de Clyde & Co à Vancouver. Sa pratique se concentre sur les litiges commerciaux, de la construction, de responsabilité professionnelle et d’assurance, ce qui l’amène à conseiller des professionnels de la construction, des propriétaires, des entrepreneurs et leurs assureurs. Il sera entouré d’une équipe de cinq avocats : Mark Braidwood, spécialiste du droit de la construction, du droit commercial et des assurances, William Knutson Q.C., avocat en droit civil et intervenant dans des contentieux civils, Seema Lal, qui se consacre au droit commercial, de la construction et des assurances, Vanessa Reakes, dont la pratique s’axe sur la construction, les privilèges des constructeurs, les litiges commerciaux et le droit des assurances, Don Smith, dont la pratique du contentieux et de la résolution de conflits se concentre sur les réclamations en matière de construction, de responsabilité des administrateurs et des dirigeants, de défense des municipalités, de responsabilité associée aux produits, de défense des assureurs de biens et de responsabilité dans le cadre de réclamations multipartites complexes.

Cette expansion marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance internationale de Clyde & Co au cours de l’année écoulée, et fait suite à l’annonce d’ouvertures de bureaux à Phoenix, Las Vegas et Denver aux États-Unis en mai, à Munich en Allemagne en février, et d’un bureau associé à Nairobi au Kenya en octobre 2020. Les bureaux de Clyde & Co situés à Montréal et à Toronto constituent un élément clé de sa pratique mondiale en matière d’assurance. Grâce à son implantation régionale marquée, le cabinet conseille des clients locaux et internationaux sur un ensemble de questions complexes et litigieuses : couverture d’assurance, assurance générale, responsabilité civile professionnelle, litiges commerciaux, de la construction et des infrastructures, défense contre les recours collectifs, arbitrage et médiation.

Marine Calvo