Clyde & Co ouvre trois bureaux de plus aux États-Unis

Les États-Unis sont résolument une zone d’expansion pour le plus grand des cabinets de niche en droit des assurances au monde. Aux bureaux d’Atlanta, de Chicago, de Miami, de New Jersey, de New York, d’Orange County, de San Francisco et de Washington DC, Clyde & Co ajoute ceux de Phoenix, Denver et Las Vegas, en plus de sa présence au Canada et en Amérique latine. L’objectif de cette opération est de créer une firme nationale jouant sur la proximité avec les compagnies d’assurance américaines.

Pour cela, Clyde & Co vient de recruter Amy Samberg qui rejoint la firme avec son équipe de six avocats qui exercent en qualité de senior counsels. Afin d’assurer leur présence dans les trois villes, ils se répartissent de la manière suivante : Amy Stein est à Phoenix, Jeri Wettestad, Kevin Hoskins et Tamara Jordan à Denver, Dylan Todd exerce depuis Las Vegas et Jefferson Patten est basé dans le bureau de Clyde & Co à Chicago). Quant à Amy Samberg, qui exerce depuis Phoenix en Arizona, elle dirige l’équipe qui conseille les assureurs sur les questions de garanties, des dommages aux biens jusqu’aux défauts de construction et à la responsabilité professionnelle des administrateurs et des dirigeants. Elle intervient lors des contentieux de responsabilité et de fraude à l’assurance. Pour rejoindre Clyde & Co, elle quitte le cabinet originaire de Chicago Foran Glennon Palandech Ponzi & Rudloff où elle est restée cinq ans. Précédemment, elle était associée chez Snell & Wilmer, une firme où elle a exercé durant dix-sept ans après avoir débuté chez O’Connor Cavanagh (devenu The Canavagh Law Firm) en août 1991. Ces créations de bureaux suivent de près celles à Munich en février dernier et à Nairobi en octobre 2020.

Pascale D'Amore