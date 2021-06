Clyde & Co élit sa senior partner

Les associés mondiaux de Clyde & Co ont voté : Carolena Gordon a été élue senior partner. Avocate au sein du bureau de Montréal depuis 2011, elle occupe la fonction de présidente du conseil d’administration nord-américain depuis 2019 et du conseil d’administration canadien depuis 2018. Elle récemment mené l’ouverture des nouveaux guichets du cabinet d’avocats international à Vancouver, Phoenix, Las Vegas et Denver. En tant que senior partner, elle rejoindra le conseil d’administration mondial et travaillera parmi une équipe internationale composée du PDG Matthew Kelsall, des conseils régionaux et des groupes de pratique mondiaux de l’enseigne anglaise.

Plaideuse expérimentée, Carolena Gordon poursuivra sa propre activité juridique qui se concentre sur la résolution de litiges et la gestion de risques pour une clientèle d’assureurs et de clients commerciaux, notamment du secteur des infrastructures. Elle les accompagne également dans le cadre d’erreurs et d’omissions technologiques, de questions de cyber-responsabilité, dans la gestion de risque et la défense de recours collectifs. Diplômée en droit par la McGill University et en sciences politiques par la Concordia University, elle a exercé au sein du cabinet Nicholl Paskell-Mede de 1992 à 2011 avant de rejoindre Clyde & Co.

Léna Fernandes