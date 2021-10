CLP-Cliperton accueille une experte du droit de la transition écologique

En provenance de la grande enseigne Norton Rose Fulbright, Fanny Vellin a intégré le cabinet beaucoup plus confidentiel CLP-Cliperton en février dernier. L’avocate opère ainsi depuis plusieurs mois aux côtés d’Olivier Fourcault et Thomas Clément, les deux autres associés de la structure avec lesquels elle partage "une vision commune du monde, de notre métier, du secteur de l’environnement et des énergies", affirme-t-elle. Axée sur la réalisation et le financement de projets et de transactions dans le secteur des infrastructures et de la transition énergétique, l’offre proposée par le cabinet prend une nouvelle dimension avec cette arrivée. Olivier Fourcault déclare : "Grâce à l’élargissement de notre champ d’action et l’amplification de la taille des projets que nous accompagnons, nous avions besoin de quelqu’un capable de proposer des solutions innovantes."

Économie circulaire

En attirant la spécialiste du droit public et de l’environnement Fanny Vellin, CLP-Cliperton affirme son ambition de répondre aux nouveaux enjeux de la transition écologique, en particulier à celui de l’économie circulaire. "Le cabinet travaille déjà sur de nombreux dossiers dans le domaine des énergies, mais plutôt en matière de financement et sur les aspects de droit des affaires pur, explique l’avocate. Ce que je lui apporte ce sont des compétences en matière de regulatory, d’environnement et en contentieux." À ce titre, le cabinet accompagne par exemple l’investissement d’un fonds dans une start-up d’agri-voltaïsme et gère la rénovation d’un hôtel à Saint-Martin, impliquant des constructions sur le domaine public maritime. Ayant développé un savoir-faire particulier en matière de valorisation de friches et de reconversion d’anciens sites industriels, la nouvelle associée a vocation à réunir des interlocuteurs qui ne travaillaient pas jusque-là ensemble. Dans le prolongement de ses dossiers, elle a créé pour cela le micro-réseau CLP, destiné à la revitalisation des friches. Elle fait ainsi le lien entre sa clientèle d’industriels et les entreprises du secteur des énergies renouvelables, déjà clientes de sa nouvelle maison. L’enseigne a par exemple récemment traité un dossier d’installation de panneaux photovoltaïques sur ancien terrain industriel et s’intéresse aux projets de dépollution de ce type d’espace. Le sujet de l’éolien flottant est également dans le viseur du cabinet.

Diplômée d’un master en droit public de l’université de Strasbourg, Fanny Vellin est inscrite au barreau de Paris depuis 2012. Elle a commencé sa carrière comme avocate collaboratrice chez Enjea Avocats, avant d’intégrer EDF renouvelables en tant que juriste en 2015. Neuf mois plus tard, elle rejoint le département immobilier, infrastructure et environnement de Norton Rose Fulbright, cabinet où elle exerçait jusqu’en février dernier. Formatrice en contentieux de l'urbanisme à l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, elle est également experte au sein de la Commission de droit du Comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature, membre du Club des avocats environnementalistes et du réseau Orée. L’équipe de CLP-Cliperton, constituée trois associés et d’une collaboratrice, souhaite dorénavant poursuivre sa lancée et prévoit l’arrivée deux nouveaux avocats avant la fin de l’année, afin d’ajouter les dimensions droit social et propriété intellectuelle à son équipe interne. De quoi compléter la palette de compétences du cabinet et ainsi proposer un service encore plus complet aux clients des secteurs des énergies et de l’environnement.

Léna Fernandes