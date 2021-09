Clifford Chance renforce sa pratique private equity

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance annonce le retour de Benjamin de Blégiers en qualité d’associé au sein de la pratique corporate/private equity de son bureau parisien. L’avocat assurera en outre la codirection de la pratique infrastructure aux côtés de Toby Parkinson, basé à Londres.

Benjamin de Blégiers se consacre aux opérations de private equity et de M&A et a notamment développé des compétences marquées dans le secteur des infrastructures. Il conseille des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance, des fonds de pension et autres investisseurs de long terme dans leurs opérations de haut de bilan les plus complexes, en France comme à l’international. Il est entré au sein du cabinet Clifford Chance en 2015, au sein duquel il a exercé jusqu’en 2019 en tant qu’associé. Il a ensuite rejoint Weil Gotshal & Manges en tant qu’associé de la pratique corporate.

Présent à Paris depuis près de soixante ans, Clifford Chance accompagne ses clients, des entreprises françaises et internationales, des institutions financières, des entreprises publiques et des autorités locales, sur l’ensemble des aspects juridiques de leurs opérations stratégiques en France et à l’international. L’équipe se compose de plus de 190 avocats, dont une quarantaine d'associés. Sur le plan mondial, la firme compte 32 bureaux répartis dans 21 pays.

Marine Calvo