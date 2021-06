Clifford Chance quitte Séoul

Neuf années après avoir été l’un des premiers cabinets d’avocats internationaux à s’installer en Corée du Sud, en 2012, Clifford Chance ferme les portes de son bureau de Séoul. Le cabinet britannique du Magic Circle a déclaré que l’antenne coréenne, qui réunit un avocat et quatre employés, avait commencé à réduire ses activités en début d’année.

Clifford Chance a assuré que ses clients locaux et internationaux ayant des activités sur place continueraient d’être conseillés par son réseau d'avocats présents à travers le monde, notamment par ceux basés à Hong Kong, Singapour et Tokyo et ceux disposant d’une expérience significative en Corée. La firme maintient également ses relations avec les principaux cabinets d'avocats du pays. Clifford Chance fait partie des nombreux cabinets internationaux qui se sont installés à Séoul après la conclusion des accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis en 2011 et 2012. Seuls quatre cabinets britanniques avaient jusqu’ici obtenu un agrément pour exercer sur place : Clifford Chance, Allen & Overy, Linklaters et Stephenson Harwood.

Au total, 29 cabinets internationaux possèdent des antennes à Séoul, la grande majorité d’entre eux étant d’origine américaine : White & Case, Paul Hastings, Skadden et Ropes & Gray, qui a été le premier cabinet international à s'installer dans la capitale en juillet 2012. Deux cabinets américains ont déjà mis un terme à leurs activités en Corée du Sud : Simpson Thacher en 2018 et McDermott Will & Emery en 2019.

Dans sa déclaration, Clifford Chance a souligné son engagement sur le marché coréen en rappelant que la Corée du Sud abrite des entreprises internationales parmi les plus dynamiques et les plus importantes du monde.

Marine Calvo