Cleary Gottlieb coopte une associée à Paris

Fondé en 1946, Cleary Gottlieb réunit aujourd’hui plus de 1 100 avocats dans ses 16 bureaux implantés à travers le monde. Annonçant une vague de promotions au niveau global, le cabinet nomme 11 associés, 9 counsels et 4 collaborateurs seniors parmi ses effectifs. À Paris, l’experte du contentieux Delphine Michot devient ainsi membre de l’association.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2000, l’avocate intervient cadre le cadre de litiges et de résolutions de conflits nationaux et transfrontaliers. Son champ de compétences recouvre également les dossiers de droit pénal des affaires. À ce titre, elle a notamment opéré pour le compte de Google, HSBC, LVMH, The Royal Bank of Canada Trust Company, la Société générale et Veolia Environnement. Titulaire d’un DEA de l’université Panthéon Sorbonne, elle a commencé sa carrière chez Cleary Gottlieb en 2000 et avait été promue counsel en 2008.

Léna Fernandes