Cleach Avocats s’étoffe en corporate

LBO, MBO, capital-risque… Les compétences de Tanguy Nicolet, nouvel associé de Cleach Avocats, viendront renforcer le pôle corporate du cabinet, jusqu’ici mené par deux associés. L’avocat est habitué à accompagner les fonds d’investissement et les managers dans des dossiers nationaux et transnationaux.

Diplômé d’un magistère de juriste d’affaires, d’un DESS de droit des affaires et fiscalité et d’un DJCE obtenu à Assas, Tanguy Nicolet a exercé dans les bureaux parisiens et new-yorkais de Gide, Linklaters et Weil Gotshal & Manges, entre 1995 et 2010. Il a ensuite rejoint Frieh Bouhenic puis Pact Avocats dès sa création, il y a neuf ans.

Olivia Fuentes