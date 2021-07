Cinquième associée chez Teynier Pic

Deux ans après avoir rejoint le cabinet Teynier Pic en qualité de counsel, Sara Nadeau Seguin accède au rang d’associée, la cinquième du cabinet.

Sara Nadeau Seguin est une avocate spécialisée en arbitrage commercial et en arbitrage d’investissement, notamment dans les secteurs pharmaceutique, de la construction, des ressources naturelles et de l’énergie, y compris les énergies renouvelables. Elle est intervenue comme conseil ou arbitre dans de nombreux arbitrages ad hoc ou institutionnels (CCI, LCIA, SCC, CNUDCI et CIRDI), tant pour des États que pour des entreprises ou des investisseurs. L’avocate conseille et accompagne également ses clients dans le cadre de médiations ainsi qu’en amont des différends, lors de la négociation et la rédaction de clauses de règlements de différends. Elle les représente enfin dans le cadre de contentieux judiciaires, y compris devant les juridictions canadiennes.

Sara Nadeau Seguin a commencé sa carrière au sein de l’équipe d’arbitrage international du cabinet américain Baker Botts à Londres, où elle a travaillé sur plusieurs dossiers d’arbitrage d’envergure, notamment la célèbre affaire Yukos contre la Fédération russe, puis au sein de Skadden Arps Slate Meagher & Flom à Londres puis à Paris. Avant de rejoindre le cabinet Teynier Pic en 2019, elle exerce au sein de Woods à Montréal, un cabinet canadien spécialisé en contentieux et arbitrage. De nationalité canadienne, Sara Nadeau Seguin est avocate (solicitor) en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012, et au barreau de Paris depuis 2016. Active au sein de la communauté arbitrale, elle est membre du comité de rédaction du bulletin de la CCI et de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada.

Créé en 2004 par Éric Teynier et Pierre Pic, Teynier Pic est une boutique française qui se consacre au règlement des litiges. Les avocats du cabinet possèdent des compétences particulières en arbitrage international, commercial et d'investissement ainsi qu’en contentieux pré- et post-arbitral et d’exécution des sentences. Les associés interviennent dans des contentieux commerciaux complexes internes et internationaux. Empreint d’une dimension internationale marquée, due à la nature des dossiers traités, Teynier Pic a concrétisé sa présence dans le monde anglo-américain grâce à une alliance stratégique avec le cabinet Griffin Litigation PLLC, présent à Londres et à New York. En 2020, le cabinet a également conclu une convention de correspondance organique avec le cabinet Nassif Arbitration. Le cabinet est désormais composé de 5 associés et 11 collaborateurs et juristes.



Marine Calvo