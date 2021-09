Cinq recommandations pour le climat

Clarifier des politiques publiques encore peu lisibles

Les mesures en place et les calendriers de décarbonation actuels orientent insuffisamment les investissements, faute de perspectives claires et stables à moyen et longs termes, et d’horizons temporels trop éloignés. Les réformes européennes en cours et l’élaboration de la prochaine SNBC (Stratégie nationale bas carbone) en France doivent se combiner pour établir cette trajectoire de moyen terme. Il faut aussi davantage de mesures pour accélérer les tendances à court terme.

Finaliser sans attendre les documents stratégiques et les faire converger progressivement vers les objectifs nationaux



Plusieurs documents stratégiques existent déjà : les plans d’actions climat des ministères, les stratégies de décarbonation des filières ainsi que les plans de développement durable des collectivités territoriales (SRADDET). Ces documents devraient permettre à l’ensemble des acteurs publics et privés de s’approprier les enjeux de décarbonation. Ils doivent maintenant être complétés en s’alignant sur la SNBC et en y affectant les ressources suffisantes à leur réalisation.

Pérenniser les aides et les investissements inscrits au sein des plans de relance qui contribuent aux changements structurels bas-carbone

De nombreux investissements sont indispensables à la transition bas-carbone : rénovation des bâtiments, développement des transports en commun, développement de l’hydrogène décarboné, etc. Les inscrire dans la continuité des plans de relance permettrait de rassurer les investisseurs et de créer de nouvelles filières et de nouveaux emplois.

Améliorer les processus d’évaluation et de suivi des politiques publiques, encore insuffisants malgré des efforts récents

Des études d’impact plus systématiques des mesures politiques (lois, décrets, réglementations) seraient utiles pour mieux estimer leur contribution. En outre, un suivi plus régulier des politiques publiques permettrait de disposer de retours d’expérience rapides et de comparer les meilleures pratiques des politiques.

Intégrer systématiquement l’adaptation au changement climatique dans les politiques aux échelons national et territoriaux

Les impacts d’un climat qui change se font déjà sentir et vont s’accentuer. Il faut donc se préparer en élaborant une stratégie nationale d’adaptation cohérente avec la SNBC, en concertation avec les territoires, les différents ministères et les autres parties prenantes. Cette stratégie doit proposer des objectifs quantifiés précis, des jalons temporels et des indicateurs de progression, en identifiant des secteurs prioritaires.

Vous pouvez retrouver le rapport compet ici

AM