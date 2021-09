Christophe Weber (Takeda), le globe-trotter

Takeda est une entreprise ouverte sur l’international. Son patron aussi. Le plus grand groupe pharmaceutique japonais, qui possède des bureaux aux États-Unis et en Europe, dispose d’un siège social en Suisse et d’un centre de recherche au pays de l’Oncle Sam. Son PDG, Christophe Weber a, quant à lui, travaillé en Australie après des études à l’université de Lyon. Il passe ensuite plus de vingt ans chez GlaxoSmithKline, à Paris, Londres, Berne, Philadelphie avant de poser ses valises à Singapour afin de prendre la tête des activités de pharmacie et vaccinales pour la région Asie-Pacifique puis d’être promu à Bruxelles.

Depuis sept ans, il œuvre chez Takeda dont il est devenu le CEO en 2015. Son groupe vise les 5 000 milliards de yens (38,34 milliards d’euros) de chiffre d’affaires en 2030, contre 3 291 milliards en 2020.

