Christophe Périllat prend la direction générale de Valeo

C’est à un homme de la maison, Christophe Périllat, que le conseil d’administration de Valeo a choisi de confier la direction générale du groupe. Ce diplômé de Polytechnique, des Mines et titulaire d’un EMBA de HEC évolue au sein de l’équipementier automobile depuis plus de 20 ans. Il y a occupé de nombreuses fonctions jusqu’à devenir directeur des opérations en 2011 puis directeur général adjoint en 2020 et DG délégué en mai 2021. Le dauphin de Jacques Aschenbroich était également déjà membre du board de Valeo, déroulement progressif du plan de succession oblige.

Sa nomination est l’occasion de scinder les fonctions de président et de directeur général, Jacques Aschenbroich restant à la tête du conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat d’administrateur. Une manière d’assurer une transition douce mais aussi de faire bénéficier à Christophe Périllat d’un œil avisé. Sous la houlette de Jacques Aschenbroich pendant 13 ans, Valeo a doublé de taille et sa capitalisation boursière a été multipliée par plus de sept.

"Je suis convaincu que la qualité du parcours (de Christophe Périllat) au sein du groupe depuis plus de 20 ans et sa connaissance approfondie du secteur automobile lui permettront de guider le groupe Valeo dans la révolution automobile en cours et de définir les orientations stratégiques nécessaires pour renforcer son leadership et capturer toutes les opportunités dans les années à venir", estime Jacques Aschenbroich. Le nouveau directeur général présentera ses projets pour le groupe aux 110 300 collaborateurs le 25 février.

OV