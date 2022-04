Christophe Noël nommé délégué général du CNCC

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Paris et de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Christophe Noël cumule 20 ans d’expérience dans la gestion et le développement de sites commerciaux.

Le commerce dans les cellules

Il a débuté sa carrière chez Unibail en 2002, en tant que directeur adjoint de Carré Sénart. Après avoir pris la direction successive de plusieurs espaces commerciaux, il est nommé asset manager en 2006. Il met alors en œuvre la stratégie de création de valeur d’actifs tels que Rosny 2, le Carrousel du Louvre ou encore BAB2.

Après avoir ouvert le site des Docks Vauban au Havre en 2009, il prend la direction des Opérations d’Unibail-Rodamco aux Pays-Bas en 2010, puis, de retour en France, la direction du Sourcing et des Grands projets urbains français à compter de 2013. Désigné directeur de l’Innovation retail et Produits pour les activités européennes du groupe en 2020, ses dernières missions l’ont amené à repenser et accélérer la mutation des centres commerciaux européens d’URW en destinations multi-usages.

VIP au CNCC

NommédDélégué général du CNCC, Christophe Noël apportera à l’organisation professionnelle son expérience européenne, son expertise des produits et des contenus, ainsi que sa vision prospective d’un aménagement commercial durable et structurant pour les territoires.

"Les centres commerciaux sont des lieux qui comptent dans la vie de la grande majorité de nos concitoyens et dans l’aménagement des villes françaises. Ils n’ont pas été épargnés par les crises récentes et je vais m’empresser de consulter nos adhérents pour m’enquérir de leurs nouvelles attentes. Nous écrirons ensemble la feuille de route du CNCC, en vue d’accompagner la mue des actifs, en capitalisant sur les fondamentaux de praticité, de sécurité et de confort, et en accélérant sur les sujets de responsabilité sociale et environnementale et de diversification des contenus.", déclare Christophe Noël.

Le CNCC remercie Gontran Thüring, qui a fait valoir ses droits à la retraite, pour son engagement sans faille au cours des six dernières années.

AC