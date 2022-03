Christophe Maleville (Soitec) : à la pointe des matériaux semi-conducteurs

À la suite de sa formation d’ingénieur et de l’obtention de son doctorat en semi-conducteurs à l’Institut national du Patrimoine de Grenoble, Christophe Maleville intègre, en 1997, Soitec, un des leaders mondiaux de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. D’abord responsable génie des procédés, il est par la suite nommé directeur de l’innovation, puis, en 2019, executive vice president. Depuis, il peut se féliciter du partenariat avec le gennevillois Mersen, expert dans les domaines électrique et des matériaux avancés, début décembre 2021. Cette alliance technique et stratégique se fixe pour objectif de développer un nouveau type de substrats en carbure de silicium polycristallins destinés aux producteurs de véhicules électriques. Cette innovation commune profitera, en outre, de l’expertise du laboratoire d'électronique et de technologie de l'information du CEA (ou CEA-Leti) dont Christophe Maleville a été l’un des acteurs-clés de cette collaboration. Les partenariats, le directeur de l’innovation y est habitué puisqu’il avait déjà conclu, en 2019, une alliance avec le centre de recherches de Singapour, l’Institute of Microelectronics (IME) afin de réutiliser la technologie Smart Cut, un pilier pour Soitec, et qui consiste à transférer de fines couches monocristallines d’un substrat à un autre.

Garant de l’innovation de ce fleuron basé à Bernin près de Grenoble, la silicon valley française, Christophe Maleville s’est aussi fait connaître en créant des produits inédits. Au début de sa carrière, l’ingénieur a ainsi développé de nouveaux procédés, assuré les transferts technologiques vers la production, ainsi que la qualification client. Il a d’autre part joué un rôle prépondérant dans la R&D de Soitec, sans compter des publications par dizaines. Insatiable, alors président des ventes en Asie, il a également enrichi son cursus d’un MBA à l’Insead. On l’aura compris, Christophe Maleville s’emploie à faire du pôle innovation de Soitec le service qui dépose le plus de brevets dans l’entreprise avec pas moins de 30 brevets en 2020. Cette fibre novatrice lui permet, entre autres, de signer de juteux contrats. Dernièrement, elle lui a valu d’attirer l’attention du géant Google pour qui la société va équiper les tous derniers smartphones.

