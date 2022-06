Christophe Bremard : l'ambitieux pragmatique

C’est pendant ses études de droit à l’université d’Assas que Christophe Bremard se tourne vers le monde des assurances. Au départ, cela lui permet de financer une partie de son cursus. Rapidement, il se prend au jeu. Un intérêt pour la matière qu’il voit "comme un atavisme ": dans sa famille, ils sont plusieurs à avoir travaillé dans ce domaine. Son année de service militaire ne le fera pas dévier d’un pas.

En rentrant, Christophe Bremard devient courtier: "La logique du courtier c’est d’être totalement indépendant et de proposer une offre totalement objective et la meilleure qui soit, et à ce moment-là, c’est ce que je recherchais. " Désireux de répondre aux besoins de sa clientèle et de s’adapter à ses demandes, il crée par la suite plusieurs agences d’assurance en bordure francilienne avant de tout revendre pour s’installer à Nice. En mars 2020, la crise sanitaire bouleverse sa vision du métier et l’invite à s’interroger sur les enjeux de demain.

Christophe Bremard imagine une néo-assurance qui aurait pour objectif "d’aider, de sécuriser et de protéger de manière plus significative les expatriés français, les nouveaux digitauxnomades et les étudiants internationaux ". Cette réflexion, il la partage avec son voisin de palier, Guillaume Dion, expert en inteligence artificielle. Ce dernier lui explique qu’il est possible de modéliser toutes ses idées. Lorsque le confinement se termine, ils sont prêts. Ensemble, ils s’associent et lancent Qiti. Claudie Croizet, chargée de la communication, les rejoint également dans cette nouvelle aventure.

Joindre l'utile à l'agréable

Christophe Bremard est un homme passionné par son métier et par les assurances. Ce qu’il aime le plus? Le côté utile, l’idée d’aider les autres. "L’assurance, c’est l’ADN même de la solidarité."Travailler dans le monde des assurances représente pour lui un enrichissement permanent: "C’est un peu comme avoir plusieurs cordes à son arc, différents parcours de vie."Une passion à laquelle il peut se consacrer depuis le sud de la France," là où il fait bon vivre". Cette région n’a pas été choisie au hasard. "On peut avoir des bureaux à 300 mètres de son domicile et entre le logement et le lieu de travail trouver une école pour les enfants." Pour cet époux et père de deux enfants, concilier vie professionnelle et vie personnelle reste une priorité.

Lier assurance et associations

Conseiller prud’hommal, Christophe Bremard s’occupe également de l’association des commerçants du centre de Nice qui a pour vocation de valoriser l’entrepreneuriat. Raison pour laquelle Qiti redistribue jusqu’à 10 % du montant de la première cotisation de ses clients à des actions humanitaires ou des associations en lien avec l'enfance (Fondation Lenval et l'assciation Musicamada). "Beaucoup d’assureurs proposent d’offrir le premier mois de cotisation. Chez Qiti, nous ne sommes pas là pour faire du rabais: le prix est le prix. Mais il nous paraît important que ces 10 % soient utiles et servent à quelque chose." L’objectif pour les prochaines années est de permettre à chaque client de valoriser et de soutenir le projet de son choix.

Pragmatique, curieux et innovateur, Christophe Bremard a décidé de travailler avec des digitaux-nomades: trois personnes de son équipe exercent en effet depuis Bali, Barcelone et la Martinique. " Aujourd’hui, on sait que l’impossible est possible. Dans la construction de l’entreprise et de nos offres commerciales, c’est quelque chose qui a su être intégré." Ce leitmotiv permet à Qiti d’être à ce jour le premier courtier européen à avoir reçu, moins de sept mois après son lancement, le label deeptech décerné par Bpifrance – qui récompense les start-up innovantes développant des technologies de rupture – et le label 3iA décerné par l’Institut interdisciplinaire de recherche en intelligence artificielle de Sophia Antipolis – pour sa maîtrise de l’intelligence artificielle. Un joli démarrage pour une assurtech créée il y a à peine un an!

Judith Polycarpe