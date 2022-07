Christophe Béchu, la transition écologique comme Horizons

L'entrée au gouvernement de Christophe Béchu sonne comme une consécration pour l’élu de 48 ans, père de trois enfants, à la carrière politique locale sans tache. Diplômé de Sciences Po Paris, il fait ses débuts comme conseiller municipal d’Avrillé, en banlieue d’Angers, avant de devenir en 2004, à 29 ans, le plus jeune président de conseil départemental de France. En 2014, il met fin à 37 ans de mandat socialiste à la mairie d’Angers et est réélu triomphalement en 2020, dès le premier tour. Christophe Béchu a également exercé les mandats de député européen (2009-2011) et de sénateur du Maine-et-Loire (2011-2017).

Macron-compatible

Membre de LR, qu’il quitte en 2017 lors de l'accession de Laurent Wauquiez à la présidence du parti, il était devenu depuis l’une des figures d’une droite macron-compatible. En 2018, le chef de l’État l’avait ainsi nommé à la présidence de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). En 2019, Christophe Béchu participe au lancement de l’initiative : "La République des maires", en compagnie d’une trentaine d’élus, visant à donner une incarnation territoriale au macronisme. Un engagement qui lui avait déjà permis de faire son entrée dans le premier gouvernement Borne, en tant que ministre délégué aux Collectivités locales. En passant aujourd’hui à la Transition écologique, le maire d’Angers change de dimension.

Espoir Béchu

Sa nomination fait déjà grincer quelques dents : "Une chose est certaine : jamais croisé Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste", raille Sandrine Rousseau dans un tweet. Alors quel est le pedigree écologique du nouveau ministre ? Si on l’a en effet peu entendu sur ces sujets, son action à la mairie d’Angers parle tout de même en sa faveur. Régulièrement cité en tête des palmarès des villes les plus vertes de France, la préfecture du Maine-et-Loire est notamment très avancée en matière de mobilités douces et de smart city. Par ailleurs, la thèse qui voudrait que seul un militant de la cause écologique puisse mener à bien sa traduction politique a déjà été mainte fois réfutée. Et si un homme politique d’expérience, avec un ancrage territorial fort et une connaissance à la fois du fonctionnement des administrations et de l’impact à l’échelle locale de ses décisions, était justement le profil idoine pour mener à bien cette mission ? Nous attendrons donc un peu avant de classer Christophe Béchu, au rang des espoirs déçus. Avec exigence, mais à l’épreuve des faits.

Antoine Morlighem