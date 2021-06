Cholet Dupont acquiert le groupe Oudart

Le secteur de la banque privée est en constante évolution. Preuve en est avec le rachat d’Oudart, filiale française de la banque privée EFG International, par Cholet Dupont. L’opération permet à la nouvelle entité de gérer pas moins de 5 550 clients et près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Les deux maisons centenaires sont réputées pour leur indépendance ainsi que pour la qualité de leur gestion et de leur expertise patrimoniale. Liée par des valeurs communes, la nouvelle structure a pour ambition de devenir un acteur de référence dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial.

Deux approches complémentaires

Avec ce nouveau regroupement, Cholet Dupont, héritier d’un savoir-faire développé de génération en génération, combine son expertise en valeurs mobilières et en gestion de portefeuille et patrimoniale à celle d’Oudart, basée sur une approche personnalisée, diversifiée et éthique. Issues d’une longue tradition de spécialistes au service de comptes privés, de fondations et d’institutionnels, les deux structures ont souhaité rassembler leurs forces pour répondre au mieux aux besoins de la clientèle.

Marine Fleury