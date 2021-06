Choisez coopte deux associés

Enseigne spécialisée en droit des assurances et de la responsabilité, Choisez & Associés s’ouvre à d’autres matières avec la nomination de deux nouveaux associés parmi ses rangs : Benjamin Cabagno, qui sera chargé du droit des investissements immobiliers et du droit du sport, et Pierre Craponne, responsable du droit des affaires, de la conformité d’entreprise et de la protection des données. Le cabinet, fondé par Stéphane Choisez et qui a accueilli trois nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année, marque ainsi sa volonté de croissance. Son équipe compte donc à présent 11 avocats, dont 3 associés.

Avocat depuis 2012, Benjamin Cabagno intervient en droit du sport, en droit des contrats, en matière d’investissement immobilier et en assurance dans le secteur de la construction. Également membre de la Commission fédérale de discipline de la Fédération française de football, il a travaillé chez Hadengue Avocats, au sein du cabinet de Johann Bioche et de CAB Associés avant de rejoindre Choisez en 2018 où il est nommé of counsel en 2019. L’avocat est titulaire d’un master 1 en droit privé de l’université Panthéon Sorbonne et d’un master 2 du Centre de droit et économie du sport de Limoges. Pierre Craponne gère les problématiques de distribution d’assurances, de cyber risques et de droit des sociétés. Délégué à la protection des données certifié par la Cnil, il intervient également pour la mise en conformité au RGPD. Inscrit au barreau parisien depuis 2016, il exerce depuis cette date chez Choisez & Associés où il a commencé en tant qu’élève avocat. Titulaire d’un master 2 en droit des assurances et du DJCE de l’université de Montpellier, il occupe aussi un poste de formateur en assurance et RGPD à l’Ifpass.

Léna Fernandes