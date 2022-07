Chloë Brun est promue directrice générale d’Anaxago

Pour soutenir la croissance de son développement (+70 % de croissance en 2021, 100 millions d'euros collectés au premier semestre 2022), le groupe Anaxago promeut Chloë Brun, 31 ans, au poste de directrice générale.

Prime à la fidélité

Chloë Brun a rejoint Anaxago en janvier 2017 pour intégrer son pôle juridique, avant d'en prendre la direction en janvier 2020. Elle devient aujourd'hui directrice générale de la plateforme Anaxago. Caroline Lamaud, co-fondatrice, commente cette nomination : "Depuis 6 mois tout s’accélère, la collecte pète tous les plafonds et les remboursements aussi, l’équipe grandit et les nouveaux collaborateurs se multiplient. En sus, le crowdfunding se dote actuellement d’un nouveau statut, juste un truc en plus à gérer pour une boite en croissance qui fonctionne déjà à plein régime."

Parcours

Titulaire d'un Master en droit des affaires Sorbonne Paris 1, après l'obtention du CAPA en première année de Master à Paris 1 en 2015 avec mention, Chloë Brun obtient le Barreau de Paris en 2017. Elle dispose d'une connaissance profonde du secteur de la fintech grâce à son expérience chez Anaxago, où elle est notamment en charge des questions réglementaires, corporate et opérationnelles. Son implication dans la croissance de l'entreprise en a fait le candidat idéal en interne pour prendre la direction générale de la plateforme.

AC