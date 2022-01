Chez Three Crowns, une toute première associée venue d’ailleurs

Pour la nouvelle année, l’une des firmes incontournables en arbitrage Three Crowns s’ouvre sur l’extérieur : le cabinet, créé il y a sept ans, s’est offert sa toute première association piochée dans un cabinet externe. Shaparak Saleh, qui arrive de Teynier Pic et a embarqué avec elle une collaboratrice, Marie-Provence Brue, se dit ravie de rejoindre un cabinet à “dimension véritablement internationale.” Georgios Petrochilos QC, associé fondateur de Paris, souligne que “son arrivée confère au cabinet des compétences en droit civil de haut niveau car elle dynamise notre branche parisienne et notre pratique francophone, notamment en Afrique, que nous considérons comme étant des secteurs de développement clés”.

Passée par la Sorbonne et Assas, diplômée en droit international privé et droit du commerce international, Shaparak Saleh totalise plus de quinze ans d’expérience. Expérience qu’elle partage, depuis une dizaine d’années, à ses étudiants de Sciences Po Paris et de l’université Paris 2 – Panthéon Assas. En douze ans chez Freshfields et quatre chez Teynier Pic, elle a eu l’occasion d’intervenir dans des procédures d’arbitrage commercial, ad hoc et institutionnel, sous l’égide de CCI, de la LCIA et de la Cnudci. Ses clients ? Des acteurs majeurs des industries aéronautique, agroalimentaire, spatiale, pharmaceutique ou de l’énergie. Shaparak Saleh les accompagne dans des litiges d’envergure, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe, avec un atout considérable : sa maîtrise du français, de l’anglais, du persan et de l’italien.

Olivia Fuentes