Chez Kairns Avocats, un nouveau bureau lyonnais et deux arrivées d’associés

Un troisième bureau en deux ans. Après Paris et Clermont-Ferrand, Kairns Avocats a posé ses valises place Bellecour, à Lyon. Ce développement s’inscrit dans une volonté de proposer un accompagnement global et de proximité à ses clients, pour leurs opérations de fusion-acquisition, structuration et capital investissement. Pour l’animer, le cabinet a coopté deux associés, Audrey Regard et Tristan Poncet.

Audrey Regard est fiscaliste, diplômée des universités Lyon 3 et de Montpellier en droit des affaires et droit fiscal. Elle assistera les entreprises et les particuliers dans leur gestion et leur stratégie fiscale et patrimoniale, et dans la réalisation de leurs obligations déclaratives. Elle a exercé chez PwC Sociétés d’Avocats, Lamartine Conseil et Ratheaux.

Avec la cooptation de Tristan Poncet, le bureau créé la pratique droit social, appliquée à des projets d’acquisition, de vente, de restructuration ou à une gestion individuelle, en conseil comme en contentieux. Avant Kairns Avocats, l’avocat a passé trois ans chez CMS Francis Lefebvre, deux ans chez Fromont Briens, puis s’était lancé en indépendant. Il a obtenu un diplôme en droit de la protection sociale à l’université Montpellier 1.

Olivia Fuentes