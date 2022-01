Chez Centaure, deux avocates deviennent associées

Elles étaient respectivement directrices des pôles enfance et personnes vulnérables et assurances et construction. Depuis le 1er janvier 2022, Ourida Derrouiche et Nathalie Lagrée sont les deux nouvelles associées de Centaure Avocats. Deux nominations qui confirment que le poste de directeur constitue un “tremplin” vers l’association pour les avocats de Centaure, et qui continuent de féminiser le collège d’associés : avec Morgane Blotin et Muriel Mie, elles comptent désormais pour un tiers des membres. La prochaine étape, annonce le cabinet, sera d’atteindre la parité.

Ourida Derrouiche est avocate depuis 2015. Elle a démarré en droit social, après un master 2 effectué à l’université Paris 10 Nanterre, et s’est ensuite orientée vers la protection de l’enfance. Elle intervient en contentieux des obligations alimentaires, de retrait d’autorité parentale ou d’assistance éducative, et assure des formations auprès des professionnels de l’aide et de l’action sociales.

Après un diplôme en droit des affaires obtenu à l’université Paris 13, Nathalie Lagrée a prêté serment en 2001. Elle exerce en droit des assurances et de l’immobilier, que ce soit dans le cadre d’expertises amiables ou de transactions mais aussi de contentieux. Ses clients sont variés : assureurs, promoteurs, collectivités territoriales, établissements publics ou hôpitaux.

Olivia Fuentes