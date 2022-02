Chevrier Avocats devient Mazoyer Guijarro Avocats

Ne dites plus Chevrier Avocats, mais Mazoyer Guijarro Avocats. Après trente ans d’exercice, Jean Chevrier a passé le flambeau à ses associés Thierry Mazoyer et Lionel Guijarro. Tous deux sont spécialistes des thématiques du transport aérien depuis deux décennies, et se disent "reconnaissants" de la marque de confiance apportée par Jean Chevrier. Ils continueront, avec l’appui de leurs collaborateurs – un second est venu les rejoindre – d’accompagner l’ensemble des clients du cabinet.

Retards, annulations de vols, procédures d’exécution… Thierry Mazoyer assiste et représente les acteurs du transport aérien en aviation commerciale et générale depuis près de vingt ans. Ses clients sont des compagnies d’assurance et des exploitants ou propriétaires d’aéronefs (compagnies aériennes, pilotes, individuels, fédérations sportives, etc.). Il est membre du Comité de direction de la société française de droit aérien et spatial. Il s’est formé en droit des contentieux à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Lionel Guijarro, avocat depuis 2006, intervient sur des dossiers de droit public dans le domaine aéroportuaire. Il conseille les exploitants d’aéroports sur leurs questions de responsabilité, de domanialité, de réglementation, d’environnement et de contrats. L’avocat représente aussi les aéroports devant les juridictions et assiste les compagnies dans leurs relations avec les administrations françaises. Lui aussi membre de la société française de droit aérien et spatial, il est diplômé de l’Institut de droit public des affaires et de l’IEP de Grenoble.

Olivia Fuentes