Chemarin & Limbour promeut en contentieux commercial

Fondé en 2014 par Claudia Chemarin et Alexandre Limbour, Chemarin & Limbour est un pur cabinet de contentieux partageant son activité entre les litiges commerciaux et le droit pénal des affaires. Avocate pour la structure depuis sa création, Valentine Foucher-Créteau accède à l’association et devient la quatrième associée de sa maison, après la nomination de Matthias Guillou en 2017 comme associé également.

Spécialisée en contentieux commercial, Valentine Foucher-Créteau intervient dans le cadre de litiges complexes et stratégiques pour le compte d’acteurs de premier plan des secteurs des télécommunications, des nouvelles technologies, de l'industrie, du luxe ou encore de la grande distribution. Elle conseille également sa clientèle dans la gestion des phases précontentieuses, ainsi que dans les négociations pouvant conduire à un règlement alternatif des conflits. Inscrite au barreau de Paris depuis 2010, elle exerçait au sein du département contentieux et contrats commerciaux de DS Avocats, dirigé à l’époque par Alexandre Limbour, avant de suivre ce dernier dans son projet entrepreneurial en 2014. Valentine Foucher-Créteau est diplômée du master 2 droit européen et international des affaires de l’université Paris-Dauphine.

Léna Fernandes