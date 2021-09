Chefs d’entreprise : faut-il investir dans les cryptomonnaies ?

Où en est l’avancement des crypto-monnaies ?

Bien qu’elles aient fait et continuent de faire une forte percée auprès du grand public, il reste néanmoins un très long chemin à faire pour les crypto-monnaies avant qu’elles puissent être massivement utilisées, notamment pour des paiements en entreprise. De plus, la France ne fait pas partie des pays qui, à l’échelle de l’État, cherchent à aider le développement des crypto-monnaies. Pour le moment, c'est même le contraire qui est observé.

Et pourtant, il est de plus en plus simple de s’en procurer. Si vous disposez de suffisamment d’informations sur ce moyen de paiement, type de placement et que vous êtes prêt à sauter le pas, nous vous proposons de découvrir un des meilleurs sites pour acheter du Bitcoin. Pour ceux qui ont besoin de plus de renseignements avant d’éventuellement passer à l’action, nous vous invitons à prolonger la lecture de cet article.

Aux États-Unis, on observe de plus en plus de chefs d’entreprise investir massivement dans les cryptomonnaies à l’instar d’Elon Musk. Certains investisseurs qui étaient connus pour leurs positions anti-devises numériques ont commencé à revenir sur leur position. C’est par exemple le cas avec Mark Cuban. À défaut d’investir dans ces nouvelles monnaies en tant qu’entreprise, vous pouvez y investir personnellement. Dans tous les cas, il est important que vous restiez au courant des dernières évolutions de ces nouvelles monnaies. Nous vous expliquons pourquoi et comment faire dans la prochaine partie.

Pourquoi et comment rester au courant des avancées du monde des crypto-monnaies ?

Si le monde est imprévisible, c’est encore plus vrai avec les crypto-monnaies. Au vu des applications potentielles dans le futur (paiement pour les activités quotidiennes), il semble naturel de chercher à se tenir au courant. Si le phénomène devient massif, il sera primordial que vous ne preniez pas de retard dans l’acceptation des paiements en crypto-monnaies, cela pourrait même représenter une sérieuse opportunité de croissance si vous vous y prenez suffisamment tôt. Cette veille sur l’évolution des crypto-monnaies sera tout aussi cruciale s’agissant d’investissements...

Pour être en mesure de saisir ces nouvelles opportunités de placements et de croissance… Il est essentiel de se former un minimum aux bases du trading crypto, de la blockchain, des raisons de leur création et du projet du nouveau monde qu’elles portent en elles. Une fois que vous maîtriserez ces bases, il s’agira de vous tenir au courant de l’actualité. Pour cela, vous pouvez vous abonner à des chaînes YouTube, à des podcasts, à des newsletters ou aux trois en même temps !

Pour rester régulier dans votre prise d’information sur le sujet, suivez des personnes que vous aimez écouter et choisissez un format que vous appréciez également. La bonne information n’est pas limitée à un seul format : ne vous forcez pas à consommer un format en particulier qui ne vous conviendrait pas dans la durée. En plus de vous faire passer un mauvais moment, vous diminuerez drastiquement vos chances de continuer de vous informer et vous aurez une capacité d’absorption de l’information plus faible.

Comme pour tous les sujets, il est impossible de prédire l’avenir des crypto-monnaies. Les institutions françaises pourraient finir par l’accepter totalement ou les rejeter. Si elles sont rejetées, elles pourraient très bien continuer à se développer de façon illégale. Une chose est sûre : seuls ceux qui maitriseront la question auront une chance de tirer profit de sa potentielle explosion massive.