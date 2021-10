Chassany Watrelot Associés promeut l’un de ses avocats

Cabinet spécialisé en droit du travail, Chassany Watrelot Associés (CWA) est présent à Paris, Lyon, Sophia Antipolis et a créé son propore réseau de cabinets en Afrique du Nord : à Casablanca, Tanger, Alger et Tunis, sous la marque CWA Maghreb. Il est également une marque experte d’Implid, une société pluriprofessionnelle d’exercice réunissant des experts-comptables, des avocats, des juristes mais aussi des auditeurs, des consultants et des recruteurs. Après avoir renforcé son pôle consacré aux restructurations d’entreprise en juin dernier, CWA promeut son avocat parisien Virgile Zeimet au rang d’associé.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2014, Virgile Zeimet assiste les sociétés françaises et internationales sur toutes les questions relatives au droit du travail. Expert des relations collectives, il intervient tout particulièrement dans le cadre de mutations et de restructurations d’entreprise. Arrivé chez CWA en 2013 en tant qu’élève avocat, il est passé par tous les échelons au sein de cette maison : d’abord collaborateur, puis of counsel et finalement associé. Diplômé du master 2 diplôme de juriste conseil en entreprise (DJCE) de l’université de Nancy, l’avocat est également titulaire d'un certificat de spécialisation en droit social.

Léna Fernandes