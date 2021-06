Chassany Watrelot & Associés accueille un nouvel associé

Cabinet de niche en droit social, CWA renforce son pôle consacré aux opérations de restructuration d’entreprise avec l’arrivée d’un groupe en provenance de chez Vaughan Avocats. Abdelkader Hamida rejoint l’enseigne en tant qu’associé et Myriam Haddou, Aliénor Devolder, Charlotte Gosselin, Maureen Dumesnil ainsi qu'Anna Valdebouze en tant que collaboratrices.

Avocat depuis 2005, Abdelkader Hamida est titulaire un DEA de droit social et un DESS de protection sociale de l’université Paris-Nanterre. De 2005 à mai 2021, il a exercé chez Vaughan Avocats en qualité de directeur puis d’associé. Au sein de son nouveau cabinet, il accompagnera des entreprises de toute taille et de tout secteur dans la mise en œuvre de réorganisations, de transferts d’activités, d’opérations d’internalisation ou d’externalisation et de plans de réduction d’effectifs. En rejoignant CWA, il rejoint également le groupe Implid, une société pluriprofessionnelle d’exercice réunissant 180 avocats, notaires, juristes et huissiers de justice. Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot & Associés compte, lui, plus de 60 avocats, dont 16 associés dans ses bureaux localisés à Paris, à Lyon et au sein de la technopole Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes.