Charrel & Associés : écouter, partager, résoudre

Le cabinet intervient depuis plus de vingt-cinq ans (création en 1996) en droit public. Son activité est principalement effectuée en droit public des affaires, en droit de l’urbanisme et de l’environnement (environ 80 % du chiffre d’affaires). Charrel & Associés accompagne aujourd’hui les acteurs publics et privés dans leurs projets de construction, de développement (durable) et répond aux besoins d’assistance juridique.

Une véritable expertise juridique opérationnelle

Il s’impose aujourd’hui comme un véritable outil, à la fois d’analyse, mais aussi d’aide à la décision comme dans le cadre de la passation de contrats publics, notamment dans le domaine des montages complexes d’opération d’aménagement mais également pour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage à travers des projets de type : ponts, routes, tramways, pôles TGV, grands barrages, tunnels, lycées, collèges, stations d’épuration, usines de traitement des déchets, hôpitaux, stades et salles de spectacles, gendarmeries, création de ports, création et aménagement de pôles scientifiques, économiques…). À ce titre, le cabinet a développé depuis plus de vingt-cinq ans une véritable ingénierie juridique de projet, avec un fort aspect de management juridique, à savoir l’assistance, au fil des opérations, dans l’identification et la résolution des problèmes juridiques inhérents à chaque opération.

En relation étroite avec les parties prenantes, le cabinet leur assure des prestations d’assistance juridique qui portent, sans que la présente énumération ne soit limitative, sur des interprétations réglementaires, le montage d’opérations ou de procédures complexes, la prévention et la limitation des situations contentieuses, l’examen des documents demandant une expertise juridique particulière.

Par ailleurs, le cabinet s’engage à assurer la représentation des intérêts de ses clients lors de litiges en phase de précontentieux mais aussi devant les juridictions en tant que défendeur ou requérant et propose un planning de procédure qui sera mis en place, en concertation avec les clients pour tout nouveau dossier contentieux afin de veiller au respect des délais de procédures.

Un cabinet à l’expérience transversale

Charrel & Associés déploie une expérience transversale dans le Law Enforcement Risk Management (LERM) et dans la pluridisciplinarité des objets de l’action publique.

Maître Nicolas Charrel, avocat fondateur du cabinet Charrel, a acquis une forte expérience de terrain, à l’écoute des services, des opérationnels et des dirigeants, grâce à son expérience au sein des services juridiques. La méthode LERM consiste non seulement à analyser les risques juridiques des opérations et décisions prises par les décideurs, mais également à envisager les différentes solutions avec leur typologie et niveau de risque (risque purement juridique d’ordre administratif, pénal, risque financier et échéances correspondantes, risques politiques, risques sociaux…).

Dans le domaine des contrats publics et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le cabinet a acquis une expérience avérée en ce qui concerne le droit applicable dans ce domaine (définition et évolution des compétences, identification des schémas généraux et planning de procédures, suivi des procédures administratives de la détermination des prestataires d’études jusqu’au traitement des réclamations des entreprises de travaux et gestion des contentieux en responsabilité, procédures d’urbanisme, financement…).

Cette expérience transversale dans le domaine de la construction publique d’équipements d’infrastructure et de superstructure garantit les maîtres d’ouvrage bénéficiant de ce type de mission de management juridique de projet d’une réelle capacité d’anticipation des difficultés qui se rencontrent à toutes les étapes de l’opération.

Stratège Avocat : une marque de services

Stratège Avocats est la marque de service du cabinet Charrel & Associés et constitue une première en France. Cette marque, de laquelle découle un certain nombre de services, est née de l’idée que la multiplicité toujours constante de la règle de droit doit conduire l’avocat à dépasser la pratique classique de l’assistance, du conseil et de la représentation en justice tant en adoptant une vision beaucoup plus globale et transversale de l’accompagnement de ses clients, qu’en étant l’acteur de l’évolution du droit et des pratiques.

Cette nouvelle vision de l’activité de conseil se traduit par des services d’appui et d’information juridiques personnalisés et sur mesure, un service d’assistance juridique téléphonique immédiat par des avocats spécialisés, un accompagnement fort du client dans sa montée en compétence, et par la création d’atelier thématiques réunissant les acteurs d’un secteur pour faciliter ou créer de nouvelles pratiques.

La méthodologie de travail que nous proposons à notre clientèle est construite autour de cette idée et notamment autour de quatre services en particulier : la Stratège Academy (accompagnement par la formation), le Stratège Online (réponse immédiate grâce à un service d’assistance téléphonique), le Stratège Magazine (une veille juridique personnalisée) et le Stratège Hub (ateliers de travail réunissant des professionnels autour de sujets d’actualité ou de thématiques diverses). Médiation, conciliation et arbitrage Plusieurs membres de l’équipe du cabinet ont déjà été formés à la médiation et ses techniques particulières qui leur permettent d’être des avocats accompagnateurs particulièrement avertis pour assister leur client dans les différents processus de médiation et de conciliation.

En outre, Me Nicolas Charrel, titulaire du diplôme universitaire de médiateur de l’Institut de formation à la médiation et la négociation (Ifomene), promotion 2021, est médiateur auprès des juridictions administratives et dispose déjà d’une expérience avérée en médiation et conciliation conventionnelles ou juridictionnelles. Il est également membre de l’Association nationale des médiateurs (ANM).