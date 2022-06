Charlotte Bourgeois-Cleary passe associée chez Vae Solis Communications

Avant de rejoindre Vae Solis Communications, Charlotte Bourgeois-Cleary était directrice de la communication externe monde du Groupe Accor, dont elle a su élaborer et mettre en œuvre la communication dans les 90 pays d'implantation. Aussi bien en France qu’à l’international, elle est spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants et le conseil en communication corporate et financière.

Depuis fin 2017, elle exerce en tant que directeur conseil chez Vae Solis Communications. Cette diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et ancienne consultante senior chez Publicis Consultants y conseille des profils français et internationaux sur des problématiques d’influence, telles que le positionnement, les relations médias et la communication financière, ou encore celle de crise. Ses domaines de prédilection incluent ceux de l’agroalimentaire, de la distribution, de l’agriculture, de la technologie et de la finance. Un atout de taille pour Vae Solis Communications et ses missions de protection du capital réputationnel.