Charles Boudet devient président de JLL en France

Dans la continuité de son action depuis cinq ans, Charles Boudet prend la présidence du Groupe JLL en France, qui compte plus de 1 000 collaborateurs au travers de 9 implantations : Paris, Ile-de-France (La Défense, Le Plessis-Robinson, Saint-Denis), Rennes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Lille. Charles Boudet annonce des mouvements au sein du Comité de direction, afin de soutenir les ambitions du groupe à horizon 2025.

Parcours

Diplômé de la NEOMA Business School en 1997, Charles Boudet débute sa carrière à l’international au sein du Groupe Danone en Allemagne puis en Russie en tant que Directeur Logistique et membre du Comité exécutif. En 2009, il rejoint JLL en Russie en qualité de Chairman. Nommé Directeur Général de JLL en France en 2016 et à la tête du Comité de direction France, il devient en 2022 Président du Groupe en France. Il est également en charge des activités JLL en Belgique, au Luxembourg et en Russie.

Charles Boudet déclare : "L’année 2021 correspond à l’ouverture d’un nouveau cycle immobilier. Nous avons clôturé cette année en forte croissance et renoué avec nos performances d’avant crise. Nous avons opéré des changements organisationnels afin d’apporter à nos clients toujours plus de transversalité dans notre approche. A l’horizon 2025, nous continuerons à innover et à mettre à disposition de nos clients des solutions technologiques pour leur proposer des espaces de travail exceptionnels, des immeubles performants et résilients, dans des quartiers durables. Notre raison d’être prend tout son sens : construire ensemble un avenir plus durable."

Du mouvement au Comité de direction

Gwenola Donet rejoint le Comité de direction de JLL en France à la suite de sa nomination au poste de Présidente de JLL Expertises à compter du 1er février 2022. Spécialisée dans le conseil en hôtellerie, elle rejoint JLL en 2006 en tant que consultante avant d’être promue responsable de l’équipe de conseil Hotels & Hospitality (H&H) en 2010. En 2012, elle est nommée directrice pour la France. Elle est à la tête de l'équipe de conseil stratégique du groupe Hotels & Hospitality pour la région EMEA et responsable de la gestion du département conseil H&H en France. En 2022, elle est promue au poste de présidente de JLL Expertises ; elle continuera de superviser l’équipe Conseil Hotels & Hospitality en France.

Gwenola Donet remplace Arabella Edwards qui se voit confier des fonctions au niveau EMEA. Arabella prend la responsabilité des relations avec la clientèle européenne de JLL Valuation Advisory. Dans son nouveau rôle, elle définira l'approche et sera chargée de fournir un service de qualité et homogène sur l’ensemble de la région EMEA, et de renforcer l’accompagnement des clients dans la détermination de la valeur de leur patrimoine et des risques immobiliers.

AC